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MLB／昔「搶劫交易」主角 前聯盟敗投王米勒加盟小熊

聯合新聞網 / 綜合報導
小熊簽下右投米勒。 歐新社
小熊簽下右投米勒。 歐新社

據MLB記者費桑（Mark Feinsand）報導，芝加哥小熊隊簽下右投手米勒（Shelby Miller），如果他成功擠進輪值，將會獲得87萬5000美元和60萬美元的激勵獎金。

30歲的米勒在2013-15年投出不俗成績，最為人津津樂道的除了15年他在勇士隊奇糟無比的球運，不但連續24場先發不勝，個人還連吞下17場敗投，且當年防禦率僅3.02，並吃下205.1局。

隔年響尾蛇看上米勒，不惜送出選狀元史旺森（Dansby Swanson）和英席亞堤（Ender Inciarte），而這兩者後來都成為勇士隊先發野手。反觀米勒，在響尾蛇的3年他僅出賽29場，繳出3勝12敗，防禦率6.15的成績，慘烈的成績也讓他的身價直線下跌，隨著時間經過，這筆交易也成為勇士經典的「搶劫交易」。

米勒在之後的日子並沒有好轉，2019年他在遊騎兵投44局防禦率8.59，近兩年對球隊都是負資產，他去年和釀酒人簽下小聯盟合約，不過後來決定不參與球季。

小熊隊 米勒

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