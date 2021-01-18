MLB／不想繳豪華稅！難再簽A咖投手 洋基恐只能攬回賈納

紐約洋基隊在今年休賽季一次走了3位先發投手，在簽下勒梅休（DJ LeMahieu）與克魯伯（Corey Kluber）後，財政狀況不允許再花大錢簽下頂級自由球員。據《ESPN》記者歐尼（Buster Olney）報導，洋基的下一步恐怕只能帶回老將賈納（Brett Gardner）。

Sunday notes: The four teams that have major work to do. https://t.co/CYRMHTpIcD — Buster Olney (@Buster_ESPN) January 17, 2021

眼下自由市場的先發投手，諸如田中將大、歐多里齊（Jake Odorizzi）、昆塔納（José Quintana）、派克斯頓（James Paxton）與沃克（Taijuan Walker）等前中段輪值喊價幾乎都是年均千萬美金起跳，洋基已經無法以複數年約將這些好手納入麾下，歐尼表示球團將會尋找更下一層級的投手補強先發戰力。

雖然洋基否定了賈納（Brett Gardner）的球隊選擇權，但歐尼透露，洋基隊目前仍打算把賈納帶回球隊。賈納上個賽季僅繳出.223/.354/.392的打擊三圍，但108的OPS+與去年（116）相去不遠，不易揮空、精於選球與耗球的習性，使得投手往往不願在關鍵時刻與之對決，專欄作家威爾森（Alexander Wilson）建議洋基應嘗試以較低薪的一年短約與他再續前緣。

洋基隊總薪資來到2億100萬美元左右，歐尼也建議可以交易掉牛棚投手奧塔維諾（Adam Ottavino）來增加薪資空間避稅。