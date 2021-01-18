簽克魯柏捨田中將大 洋基跨出重大一步

豪門洋基終於又出手了。繼去年冬天重金簽下柯爾（Gerrit Cole）之後，再次擊敗多隻有意的球隊簽回一名塞揚獎等級的投手——而且是兩座。差別在於一年前拿下史上投手最高薪的柯爾正如日當中，反之如今投效洋基的克魯柏（Corey Kluber）近兩季僅僅投了8場先發36.2局，防禦率是觸目驚心的5.65。

如果要票選近幾年最倒楣的投手，克魯柏無疑將榜上有名。先是在前年5月被一記平飛球打斷手骨，復健時又拉傷腹肌提前結束球季。12月被交易到德州後原以為能有個嶄新的開始，沒想到披上遊騎兵戰袍的頭場先發第一局就成了他的告別作——當場因為肩膀肌肉撕裂傷整季報銷。

傷痛不斷、四月就滿35歲的高齡外加長達一年多只實戰一局，為何洋基還肯花一年1100萬美元的代價豪賭在克魯柏身上？一向謀定而後動的總管凱許曼（Brian Cashman）可不是傻子——雖說當年他也曾交了不少「學費」在井川慶跟帕瓦諾（Carl Pavano）身上。上週克魯柏來到佛州辦了場測試，這場「商品展示會」竟吸引多達25隻球隊的球探前來欣賞，其中還包括洋基的新舊死對頭光芒跟紅襪。

既敢登板小試身手，克魯柏自是有備而來。他在測試中飆出90英哩以上的快速球，顯示已恢復接近受傷前連五年投滿兩百局、平均防禦率只有2.85的王牌身手。至不濟也該有個八成功力，才能讓凱許曼看好他可以接下洋基二號先發投手的大位，甚至是跟柯爾組成一對「ACE」。更重要的是洋基還有別隊拿不到的第一手資訊——照看克魯柏復健肩傷並且為他安排試投的主辦正是洋基現任體能主管克雷西（Eric Cressey）。另外過去曾擔任印地安人投手部門要職的現任洋基投手教練布雷克（Matt Blake）跟克魯柏也是老相識。靠這些人脈跟「內線消息」的加持，幾年前就曾「肖想」過克魯柏的凱許曼才敢放心押注。

克魯柏過去在印地安人時期三振能力極強，控球又非常精準，曾兩度拿下美聯塞揚獎，去年在遊騎兵只投了1局就整季報銷，但最近在測試會上展現出他寶刀未老，功力猶在，洋基沒考慮多久就與他簽約。 2019 Topps Stadium Club球員卡

光憑一場測試會就能讓洋基掏出1100萬美金，克魯柏自是心滿意足了。反之這消息看在當年也曾讓凱許曼使出渾身解數「追求」的田中將大眼裡可能就有些不是滋味。在為洋基效力長達七年終於換得自由身後，老東家不但沒有開給他合格報價（Qualified Offer），如今簽下克魯柏更等於自行關上與田中的續約談判之門。雖說這是因為洋基團隊薪資逼近豪華稅門檻，原就不可能有什麼大手筆。就連早已屬意續約的另一位老將勒梅休（DJ LeMahieu），凱許曼也是下足水磨工夫，才讓對方點頭收下將年薪攤低到「只有」1500萬的六年長約。

職業運動就跟任何商業活動一樣在商言商，差別只在於追求的KPI（績效指標）不同。這個冬天凱許曼的KPI就是要將團隊薪資盡量壓在豪華稅門檻之下，同時還要能保持爭冠的競爭力。如果做不到，至少也得省一分是一分，別讓已經嫌肉疼的老闆再掏太多錢繳稅。在短短幾小時內接連簽下勒梅休及克魯柏後，估計凱許曼只剩下不到800萬的空間可以運作，而且還得留點錢在交易大限前花。如此一來，除非田中（跟他的經紀人）願意「降尊紆貴」給老東家一個低到不可想像的「友情價」——其可能性幾乎等於零，因此已篤定他今年得另尋新東家。

據聞田中將大只不過是想要平均年薪1500萬美元的合約，洋基完全不願意與他簽約，別的球隊也沒有動靜。田中這個冬天實在寒冷，恐怕只能返回日職。 2020 Topps 球員卡

回過頭來看，簽下克魯柏是否就意味著洋基新的一季陣容底定，凱許曼圓滿達成任務呢？答案當然也是否定的。即便有了這位既可能回春拿下東山再起獎，也可能再次整季報銷的老將加入，洋基的先發投手輪值燃眉之急只解了一半。除非他們打算用柯爾、克魯柏外加蒙哥馬利（Jordan Montgomery）、杰曼（Domingo German）跟賈西亞（Deivi Garcia）甚至是最近才簽下小聯盟約的夏辛（Jhoulys Chacin）這一群「廖化」開打新球季，否則繼續補進先發投手仍是當務之急。就算去開手肘韌帶重建手術、最快季中才可能歸隊的塞佛里諾（Luis Severino）順利復出，想奪冠仍顯得底氣不足。去年分區季後賽第二戰不得不出奇兵讓新人賈西亞先發，老將哈普（J.A. Happ）提汽油桶接上的慘狀想必凱許曼跟總教頭布恩（Aaron Boone）仍記憶猶新，絕不會願意在這一季再看到相同畫面。

然而，受限於緊繃的預算空間，如今洋基已無太多選擇。行情遠超預算的歐多瑞齊（Jake Odorizzi，據傳也將尋求千萬年薪）、原有機會回鍋的「老同學」派克斯頓（James Paxton）甚至是次一級的沃克（Taijuan Walker）都已不必奢望。或許洋基將尋求交易，據傳海盜的馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）及泰隆（Jameson Taillon）都是可能的對象。如果能趁此機會搭上像歐塔維諾（Adam Ottavino，今年年薪900萬）這樣高薪低效的救援投手更是上上大吉。但如今除了大都會、白襪及教士外幾乎所有球隊都在緊縮銀根，除非洋基願意奉上幾個極具潛力的年輕小夥子，否則一切都只是空想。

洋基為了省錢，除了與田中將大分手之外，另兩位老將派克斯頓(左)與哈普(右)也全都不續約，一次放掉3位先發投手，對洋基來說是相當罕見。 2020 Topps Heritage 球員卡

身為球界最具聲望的傳統豪門，洋基的一舉一動都動見觀瞻——即便他們只是找了主將回鍋，外加簽下一個因傷脫離戰線近兩年的「老屁股」。但上至洋基老闆與凱許曼下至球迷都心知肚明，這樣的補強力道顯然還不足以讓洋基一躍成為與道奇等強隊鼎足而立的競爭者。因此在跨出這一步之後，接下來的洋基又將往哪裡走，才是更值得關注的焦點。