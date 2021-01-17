MLB／田中將大續留洋基機率渺茫 樂天金鷲準備好了

洋基隊昨天以1年1100萬美元簽下兩屆塞揚王牌克魯伯（Corey Kluber），這也讓身為自由球員的田中將大處境更加艱難，日媒今日披露他的老東家樂天金鷲已經準備好要迎接這位昔日王牌回歸。

據日媒《日刊體育》報導，因疫情影響，往年財大氣粗的洋基隊也不得不想辦法避免觸發總額2億1000萬美元的豪華稅線，補強至今僅剩260萬美元的可用空間，與田中喊價的年均1500萬美元差距甚大，而現階段也難以透過交易削減薪資，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）也對與田中的交涉避而不談，種種因素下，洋基續簽田中將大的機率微乎其微。

該文也提到，今年是東北大地震10週年，對於樂天來說是非常重要的一年，甚至也積極為了迎接田中將大的到來做準備，距離2月1日展開的春訓還有兩週，報導指出，樂天球團近期將會確認田中本人意向。

在2018年9月石井一久接任樂天總經理後，已與田中效力時期，也就是2014年之前有不少改變，會向對方陣營更新球隊目前的狀態，且將致力改善現有環境，做好萬全準備迎接這位昔日王牌回歸。