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MLB／天使簽下日裔捕手 有望與大谷翔平組投捕搭檔

聯合新聞網 / 綜合報導
天使簽下在國民有冠軍經驗的日裔老將捕手鈴木清（Kurt Suzuki），填補捕手戰力。 歐新社
天使簽下在國民有冠軍經驗的日裔老將捕手鈴木清（Kurt Suzuki），填補捕手戰力。 歐新社

根據大聯盟報導，天使以1年150萬美元代價，簽下日裔老將捕手鈴木清（Kurt Suzuki），填補捕手戰力。

鈴木清預計將擔任史塔西（Max Stassi）、本布姆（Anthony Bemboom）後的第三號捕手，但主戰捕手史塔西在去年10月進行左髖關節手術，能否順利趕上開季仍是未知數，天使也簽下鈴木清來分擔捕手輪值。

簽下鈴木清後，天使對於瑞爾穆托(JT Realmuto)的需求也大大降低，而新任總管梅納西(Perry Minasian)仍然稱讚此簽約：「我們將他視為優異替補戰力，他每個禮拜可以蹲捕兩到三次或是更多，在大聯盟生存13年需要毅力及耐戰性，能做到這點的人並不多。」

鈴木清去年效力國民仍有平均以上的打擊三圍.270/.349/.396，生涯也被認為是攻擊型捕手，而在配球及帶領投手的功夫上也毫不遜色，有望與日本二刀流好手大谷翔平組成投捕搭檔。

鈴木 日本 手術

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