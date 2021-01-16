MLB／林多不急與大都會簽長約 2230萬美元躲過薪資仲裁

根據大聯盟記者費恩桑（Mark Feinsand）報導，日前轉戰大都會的林多(Francisco Lindor)已與球團達成2230萬美元續約，避免薪資仲裁，也創符合仲裁資格球員史上第4高薪紀錄。

四度入選明星賽的林多在去年賽季繳出打擊率2成58、8轟及27分打點，OPS值僅是平均水準的.750，先前有美媒曾經預測林多若進入薪資仲裁，將會獲得1750萬美元的價碼，而大都會開出高出不少的價碼續留，這也或許會讓尋求大合約的林多吃下定心丸，這也是史上符合薪資仲裁球員資格的第四高薪，前三人分別是貝茲（Mookie Betts）、亞瑞納多（Nolan Arenado）和唐納森（Josh Donaldson），而前兩人日後都分別與道奇與洛磯簽下長約。

先前林多表示，不希望在賽季中進行談判合約，此舉也意味著大都會需要在春訓前與林多達成延長合約協議，若明年賽季結束後林多進入自由市場，難保不會出現程咬金爭奪這位明星游擊手。

除了搞定林多外，大都會另外與6人達成1年續約協議，分別是強打康佛托（Michael Conforto）的1225萬美元、內外兼修的史密斯（Dominic Smith）225萬美元、外野手尼莫（Brandon Nimmo）470萬美元、前美聯救援王迪亞茲（Edwin Díaz）700萬美元、後援投手魯戈（Seth Lugo）292.5萬美元與葛塞爾曼（Robert Gsellman）的130萬美元。