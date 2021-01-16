MLB／賈吉、貝林格避免薪資仲裁 道奇主力投捕仍未解

洋基今(16)日與旗下具有仲裁資格球員達成協議，其中以「法官」賈吉（Aaron Judge）獲1017萬5000美元為最高，而另一豪門道奇雖與陣中強打貝林格（Cody Bellinger）達成1年1610萬美元合約續留，但兩位主戰投捕布勒（Walker Buehler）、巴恩斯(Austin Barnes)卻仍未有共識，可能走向薪資仲裁。

賈吉在2017年奪下新人王，更是以52轟打破新人單季紀錄(後由2019年大都會重砲阿隆索﹝Pete Alonso﹞以53轟超越)，本賽季因傷僅出賽28場，繳出打擊率2成57、9轟的成績單，季末也獲薪資仲裁資格，洋基也以1017萬5000美元留下這位全壘打好手。

其餘具有薪資仲裁資格球員，洋基全數皆與他們達成協議：捕手桑契斯(Gary Sanchez)635萬美元、一壘手沃特（Luke Voit）470萬美元、三壘手烏謝拉（Gio Urshela）465萬美元、游擊手托瑞斯（Gleyber Torres）400萬美元、後援投手格林（Chad Green）215萬美元、左投手蒙哥馬利（Jordan Montgomery）213萬美元及外野手佛雷瑟（Clint Frazier）210萬美元。

道奇也與世界大賽MVP游擊手席格達成1375萬美元合約。 法新社

道奇與貝林格（Cody Bellinger）達成1年1610萬美元合約價碼，他曾拿下國聯新人王、MVP等殊榮，不過貝林格本季狀況下滑，僅留下2成39打擊率、12轟及30分打點，另外道奇也與游擊手席格(Corey Seager)、先發左投烏力亞斯（Julio Urias）分別達成1375萬美元、360萬美元價格，新賽季將繼續留在衛冕軍陣中。

同樣具薪資仲裁資格的道奇王牌投手布勒傳出開價415萬美元，與道奇報價330萬美元有落差，而在走向薪資仲裁法庭前，雙方仍可繼續談判，而另一捕手巴恩斯先發位置逐漸遭史密斯(Will Smith)取代，他提出的200萬美元也與道奇開價150萬美元有著50萬的價差。