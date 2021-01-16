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MLB／交易先擺一邊 小熊與布萊恩等4主力簽約避仲裁

聯合新聞網 / 綜合報導
小熊以1950萬美元的代價與布萊恩(Kris Byrant)達成協議，避免走向薪資仲裁。 美聯社。
小熊以1950萬美元的代價與布萊恩(Kris Byrant)達成協議，避免走向薪資仲裁。 美聯社。

深陷交易傳聞的兩位明星內野戰將布萊恩(Kris Bryant)與貝茲(Javier Baez)，小熊雙雙以1950萬美元達成協議，避免走向薪資仲裁法庭。

現年29歲的布萊恩2015年初登大聯盟，而根據美國職棒的規定，球員待在大聯盟一年的年資是172天，而小熊為了能多控制他一年，刻意將布萊恩放在小聯盟12天，當時也讓布萊恩相當不滿，加上小熊開使重整，休季期間交易傳聞就不間斷，一般認為他不太可能與小熊簽下長約。

至於28歲的游擊手貝茲曾在去年季前表達願意與小熊簽下長約，但卻因新冠病毒疫情影響，導致賽季推遲開打，雙方也將續約議題也停滯了下來。

而另外兩位具有薪資仲裁資格的主戰捕手康崔拉斯（Willson Contreras）、投手戴維斯（Zach Davies）則分別以665萬美元、860萬美元合約的價碼續留。

薪資 疫情

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