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MLB／大谷開330萬美元天使不給 可能進入仲裁庭

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
真的尷尬了，大谷與天使隊在期限前未能達成協議，很可能走進薪資仲裁庭。 法新社
真的尷尬了，大谷與天使隊在期限前未能達成協議，很可能走進薪資仲裁庭。 法新社

天使隊今天與5名球員簽下合約，避免薪資仲裁，日籍投打二刀流好手大谷翔平不在其中，雙方在期限前未能達成協議，根據大聯盟官網記者費恩桑（Mark Feinsand）的消息，很有可能走進薪資仲裁庭。

大谷翔平去年原被期待再次展現二刀流，不料因為手臂受傷，只登板了2場，又開始專心當打者，作為打者總計出賽44場，打擊率1成90，有7轟、24分打點以及7次盜壘。

大谷翔平2018年第一年到大聯盟領的是最低薪的54萬5000美元，第二年上升到65萬美元，去年來到70萬美元，三年結束獲得薪資仲裁資格，日前有媒體推測，大谷翔平薪水有望三級跳，拿到單年300萬美元的合約。

費恩桑在推特上透露，天使隊與大谷翔平為達成協議，雙方仍持續交換數字，但很可能進入仲裁庭決斷，大谷翔平方面提出的是330萬美元合約，而天使隊希望的是250萬美元。

大谷翔平 天使 大聯盟

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