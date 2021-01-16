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MLB／洋基1年1100萬美元簽克魯柏 田中將大難回鍋

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
洋基以1年1100萬美元（約台幣3.1億元）的合約，簽下塞揚投手克魯柏，這代表可能要與田中將大說再見了。 美聯社
洋基以1年1100萬美元（約台幣3.1億元）的合約，簽下塞揚投手克魯柏，這代表可能要與田中將大說再見了。 美聯社

確定留下打擊王勒梅休（DJ LeMahieu）後，洋基隊很快補起先發投手缺口，以1年1100萬美元（約台幣3.1億元）的合約，簽下塞揚投手克魯柏（Corey Kluber），只待體檢通過，也代表田中將大恐怕要跟洋基說再見。

年近35歲的克魯柏雖曾拿過兩屆塞揚獎，不過2019年兩次受傷，整季僅出賽7場，2020年投完第一場後又因右肩拉傷，球季報銷，導致今年透過自辦測試會去尋找新東家，控球雖然仍然精準，然而球速只剩88到90哩。

克魯柏舉辦的測試會吸引了25隊球探到場，2014到2018年都能投到200局的成績仍然夠亮眼，最終也獲得洋基隊青睞，有望簽下一年合約。

洋基隊以6年9000萬美元簽下勒梅休後，距離2.1億美元的豪華稅門檻只剩1500萬到2000萬美元左右，加上克魯柏的合約，以及預留薪資仲裁空間，幾乎無法再做補強，成為自由球員的田中將大難以回到洋基懷抱。

洋基隊先發陣容在今年有田中將大、派克斯頓（James Paxton）、哈普（J.A. Happ）成為自由球員，雖只補進克魯柏，但加上現有的柯爾（Gerrit Cole）、蒙哥馬利（Jordan Montgomery）、赫曼（Domingo German）、賈西亞（Deivi Garcia），應足以應付。

洋基 克魯柏 田中將大

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