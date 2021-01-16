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MLB／洋基達成頭號目標 傳6年9千萬美元留住勒梅休

中央社 / 紐約15日專電
傳洋基以6年9000萬美元（約新台幣25.2億元）續簽上季奪下打擊王的勒梅休。 美聯社
傳洋基以6年9000萬美元（約新台幣25.2億元）續簽上季奪下打擊王的勒梅休。 美聯社

美國職棒大聯盟紐約洋基隊鞏固陣容，傳以6年9000萬美元（約新台幣25.2億元）續簽上季奪下打擊王的勒梅休

體育頻道ESPN與大聯盟官網今天先後報導勒梅休（DJ LeMahieu）與洋基即將敲定續約。洋基球團尚未證實相關消息。

洋基以划算價碼留住這位內野大將後，更有餘裕補強略顯單薄的先發投手群。

洋基2019年以2年2400萬美元簽下曾在科羅拉多洛磯隊拿下打擊王的勒梅休。披上條紋衫後，勒梅休累計打擊率3成36、36發全壘打、129分打點，以超值表現扛起洋基傷兵累累的打線，連兩季打進美國聯盟最有價值球員（MVP）票選前4名。

去年大聯盟賽季因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）縮水，勒梅休打擊率3成64，成為大聯盟史上第2位在美國與國家聯盟都拿過打擊王的好手。

32歲的勒梅休也榮登洋基隊史繼名人堂球星蓋里格（Lou Gehrig）、迪馬喬（Joe DiMaggio）與曼托（Mickey Mantle）後，第4位單季打擊率傲視全大聯盟的球員。

賽季結束後，洋基高層表明留住勒梅休是重中之重，開出一年1890萬美元合格報價合約，卻遭勒梅休拒絕。在自由球員市場繞一圈後，勒梅休最終選擇重回洋基懷抱。

報導如屬實，勒梅休新約平均年薪1500萬美元，洋基以如此價碼留住這位自由球員市場頂級球星，將有助後續補強並實現團隊薪資壓在2.1億美元豪華稅門檻以下的目標。

洋基先發輪值以王牌投手柯爾（Gerrit Cole）為首，如不找回合約期滿的田中將大、派克斯頓（JamesPaxton），在塞維里諾（Luis Severino）季中傷癒歸隊前可能人手吃緊。為強化戰力，連11季未打進世界大賽的洋基補強目標可能轉向先發投手。

勒梅休 大聯盟

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