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MLB／昔日交易案主角卻淪配菜 大都會簽下馬丁尼茲

聯合新聞網 / 綜合報導
大都會以1年合約簽下前光芒外野手馬丁尼茲(Jose Martinez)。 美聯社。
大都會以1年合約簽下前光芒外野手馬丁尼茲(Jose Martinez)。 美聯社。

大都會持續進行補強計畫，以1年合約簽下前光芒外野手馬丁尼茲(Jose Martinez)，合約載明若馬丁尼茲能登上大聯盟，他將獲得100萬美元的保障薪資，若他整季只能待在小聯盟，只能獲得22萬5000美元。

馬丁尼茲在27歲的「高齡」才登上大聯盟，在紅雀4年生涯打擊率2成98外加41轟，其OPS值在水準以內的0.821，在2019年休賽間期間，光芒看上馬丁尼茲的打擊實力，透過交易將他納入陣中。

但馬丁尼茲來到光芒後表現已與紅雀時期落差許多，僅打出2成39打擊率及2支全壘打，2020年賽季中又被送往小熊，但成績再度探底，21打數1安難求，只靠1次保送上壘過，加上他大多數是擔任指定打擊，幾乎等於對小熊毫無貢獻。

值得一提的是當時馬丁尼茲原是交易主角，而一同來到光芒的阿羅薩雷納(Randy Arozarena)則只是配菜，卻一舉成為大驚奇，在季後賽打出3成77、10轟的表現，奪下美聯冠軍賽MVP，更是刷新許多季後賽打擊紀錄，兩人生涯呈現黃金交叉。

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