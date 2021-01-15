MLB／搶救牛棚大作戰！ 費城人延攬前響尾蛇終結者

根據《ESPN》記者帕森（Jeff Passan）報導，費城人已與前響尾蛇終結者布萊德利（Archie Bradley）達成協議，以1年600萬美元加盟，而布萊德利也在推特上發布一張高舉雙手振臂的GIF圖。

去年賽季費城人牛棚投手集體撞牆，團隊防禦率仍高達7.06，為大聯盟史上第三高，僅次於1936年運動家的8.26及自身在1930年所繳出的7.69。

目前費城人牛棚除了布萊德利，球隊原終結者內瑞斯（Hector Neris）及與光芒交易獲得的阿瓦拉多（Jose Alvarado）皆有豐富救援經驗，而費城人季後積極整頓牛棚，據傳也將目光投射在前救援王克拉梅(Alex Colome)身上。

布萊德利大聯盟生涯在響尾蛇出道，原先定位為先發投手，不過表現不佳，後轉至牛棚投出一片天，2020年表現下滑，在響尾蛇留下6次救援成功，防禦率4.22成績後，季中被交易至紅人。還好轉至新球隊後他重拾風采，出賽6場防禦率僅1.17，季末則成為自由球員待價而沽，如今終於找到工作了。。