MLB／誰適合當建隊基石？ 塔提斯勝亞古納、索托

亞古納（Ronald Acuña Jr.）、索托（Juan Soto）和塔提斯（Fernando Tatis Jr.），誰最適合作為建隊基石？大聯盟官網向20位球隊高層提問，教士隊22歲游擊手塔提斯收下最多的11張選票，原因出自哪裡？多數回覆都指向：「他是游擊手」。

3人被視為新生代看板，大聯盟官網的提問讓球隊高層有點為難，一位美聯球團人士就回答：「不能3個都要嗎？」

一位美聯高層從3個面向來回答這個問題，「如果考慮到年資、合約，我會選亞古納，因為他才剛簽下一紙長約；如果假設3人的年資、合約都一樣，我會選塔提斯，因為他最年輕且是中線球員；如果我們討論的是最有機會在明年幫你拿下世界大賽冠軍的球員，那我會選索托，因為他就是現今最好球員。」

塔提斯獲得最多的11票，主因來自他的游擊手身分，一位國聯高層就說：「給我一個能扛前段棒的游擊手，那等於幫你的球隊增加一位能在攻守兩端貢獻的球員，那是很難得的機會。」

一位美聯高層表示，任何球隊可以擁有3人其中之一，都已經足夠幸運，但是，「要在3名頂尖球員中抉擇時，我說什麼都無法捨棄游擊手。」

有5票挑選國民隊索托，一位美聯高層解釋，「在他這個年紀，擁有這樣的打擊技巧、成熟的個性，我無法錯過他。」4票選擇勇士隊亞古納，一位國聯高層表示，他喜歡索托的打擊技巧，但角落外野的身分讓他的守備價值降低，「以速度和位置來說，我可能會選塔提斯，但我真的喜歡索托的打擊。」

亞古納與勇士簽下8年1億美元合約，附帶2個球團選擇權，勇士可握有他到2028年，成為他在這次票選的另類優勢，一位國聯高層就說：「以天賦來看，我會把亞古納排在這份名單的第3，但如果可以持有他8年，那確實很有價值。