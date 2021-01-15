MiLB／官網曬歷史之最 前統一獅洋投費古洛奪三振王

小聯盟官網日前統計了歷史上各項打擊及投球數據，其中投手三振數方面，赫然發現前統一洋投費古洛(Nelson Figueroa)的名字，而他正是小聯盟史上投出最多三振的投手。

小聯盟官網日前推出《現代奇蹟》系列，而小聯盟歷史的三振王，就是曾兩度效力於統一獅的前洋投古洛，報導指出他在1995年到2013年之內，在小聯盟一共送出了1505次三振。

費古洛在1995年進入大都會體系後，就展現強大的三振功力，1996年單季送出200K，並於2000年登上大聯盟，此後費古洛在大小聯盟間往返，較為可惜的是在2004年動了右肩關節鏡手術。

手術後費古洛雖無以往剛猛球速，但仍然靠著準確控球屠宰小聯盟賽場，日後他也透露：「我很常在第一球使用曲球，我有很多球路，像是滑球、變速球及指叉球，讓我能達到混淆打者的功效。」

前中職洋投費古洛兩度幫助統一獅奪冠。 聯合報系資料照

2007年費古洛來台效力統一獅，在當年總冠軍賽以「147特攻」，幫助統一獅奪冠，隨後更是投回大聯盟，而相隔6年後費古洛再度來到統一獅，再度幫助球隊奪冠，堪稱福星洋將，最後以40歲高齡退下戰袍，結束20年投球生涯。

而榜單中也有一位與台灣有過淵源，也曾效力統一獅的洋投林登(Doug Linton)在小聯盟打滾17年，以1484次三振在費古洛之後排名第二。