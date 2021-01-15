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MLB／恐無緣終老紅雀 莫里納心灰意冷：想退休了

聯合新聞網 / 綜合報導
遲遲無法與紅雀達成協議，莫里納(Yadier Molina)打算高掛釘鞋結束17年大聯盟生涯。 歐新社
遲遲無法與紅雀達成協議，莫里納(Yadier Molina)打算高掛釘鞋結束17年大聯盟生涯。 歐新社

紅雀鐵捕莫里納(Yadier Molina)在去年賽季後成為自由球員，他曾表示將尋求兩年合約，也將紅雀放在簽約第一順位，但球團仍遲遲無法與莫里納達成共識，也讓這位紅雀名將心灰意冷，打算高掛釘鞋結束17年大聯盟生涯。

莫里納在休賽季期間曾透露收到了5支球隊報價，但仍一心想重返紅雀，但受到疫情影響球團收入，紅雀也選擇縮減開支，許多主力如韋恩萊特(Adam Wainwright)、王寇頓(Kolten Wong)目前也未與球團達成協議。

曾經傳出幾支想簽下莫里納的球隊如大都會及教士，分別引進了麥肯(James McCann)、卡拉提尼（Victor Caratini），而洋基將心力全投入在簽回勒梅休(DJ LeMahieu)，而天使、國民及費城人仍是將明星捕手瑞爾穆托(JT Realmuto)列為首要目標。

去年莫里納仍然保持著高標的13%被三振率，但僅有.262/.303/.359的打擊三圍，打擊實力不復以往，不過優異的防守阻殺及領導投手的能力依舊健在，而曾希望成為終身紅雀人的莫里納，在受盡老東家紅雀的人情冷暖後，也表達了就此退下戰袍的想法。

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