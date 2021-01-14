MLB／談約被冷處理？ 秋信守「火」掉經紀人波拉斯

來自南韓的老將秋信守目前還是自由球員，據報導，他已經和「吸血鬼」波拉斯結束合作關係，轉投朴贊浩、金炳賢生涯後期經紀人波里斯（Jeff Borris）旗下。

波拉斯去年曾助韓國球員柳賢振拿下4年8000萬美元大約，也曾幫秋信守與遊騎兵達成7年長約，但最近因未能順利為NC恐龍外野手羅成範與大聯盟球團協商成功，也讓他在南韓的評價受到影響。

朴贊浩與金炳賢也都曾是波拉斯旗下球員，不過波拉斯向來優先處理身價更高的球員，已年屆38歲的秋信守似乎也因此被「冷處理」，而這也是他選擇轉投波里斯旗下的原因。

韓國媒體《MBC SPORTS+》記者更加確立了這一則說法，昨在節目上透露秋信守與新經紀人波里斯合作的消息，對此表示「秋信守跟更關心自己的經紀人簽約了」，暗指波拉斯對旗下客戶的談約狀態不積極。

秋信守與德州遊騎兵的合約在休賽季正式到期，他直至2019仍能繳出聯盟平均以上的打擊能力，打擊三圍.265/.371/.455，wRC+ 112，但2020縮水賽季僅有.236/.323/.400，wRC+是低於平均的87，會產生質疑的聲浪在所難免，韓媒認為他會尋求指定打擊的位置，而合約內容可能得先看另外一位同樣是資深指定打擊的克魯茲（Nelson Cruz）能拿到多少價碼。