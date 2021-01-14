快訊

中國8個月來「染疫第一死」：河北「瘟疫輪迴」的疫情焦慮

美駐聯合國大使無法來台 蔡英文與克拉夫特改視訊對談

MLB／談約被冷處理？ 秋信守「火」掉經紀人波拉斯

聯合新聞網 / 綜合報導
來自南韓的老將秋信守目前還是自由球員。 歐新社
來自南韓的老將秋信守目前還是自由球員。 歐新社

來自南韓的老將秋信守目前還是自由球員，據報導，他已經和「吸血鬼」波拉斯結束合作關係，轉投朴贊浩、金炳賢生涯後期經紀人波里斯（Jeff Borris）旗下。

波拉斯去年曾助韓國球員柳賢振拿下4年8000萬美元大約，也曾幫秋信守與遊騎兵達成7年長約，但最近因未能順利為NC恐龍外野手羅成範與大聯盟球團協商成功，也讓他在南韓的評價受到影響。

朴贊浩與金炳賢也都曾是波拉斯旗下球員，不過波拉斯向來優先處理身價更高的球員，已年屆38歲的秋信守似乎也因此被「冷處理」，而這也是他選擇轉投波里斯旗下的原因。

韓國媒體《MBC SPORTS+》記者更加確立了這一則說法，昨在節目上透露秋信守與新經紀人波里斯合作的消息，對此表示「秋信守跟更關心自己的經紀人簽約了」，暗指波拉斯對旗下客戶的談約狀態不積極。

秋信守與德州遊騎兵的合約在休賽季正式到期，他直至2019仍能繳出聯盟平均以上的打擊能力，打擊三圍.265/.371/.455，wRC+ 112，但2020縮水賽季僅有.236/.323/.400，wRC+是低於平均的87，會產生質疑的聲浪在所難免，韓媒認為他會尋求指定打擊的位置，而合約內容可能得先看另外一位同樣是資深指定打擊的克魯茲（Nelson Cruz）能拿到多少價碼。

波拉斯 韓國 南韓 恐龍

相關新聞

最強終結者漢崔克斯到手 白襪投打全都強到不像話

上季睽違12年終於重返季後賽的白襪隊，今年再度展現強烈的企圖心，近期簽下近兩年聯盟最強終結者漢崔克斯(Liam Hendriks)。搞定關門的位置後，白襪算是完成爭冠的最後拼圖。 來自澳洲的漢崔

釀酒人是強投製造機 超猛威廉斯扛救援可賣海德了

老實講，後援投手漢崔克斯（Liam Hendriks）被芝加哥白襪以三年價值5400萬美金的合約簽下，著實跌破不少專家的眼睛。大家在去年球季剛結束之時，沒預料到的是，在2020年受到新冠肺炎疫情影響，

MLB／教士無極限！ 權威記者爆球團還有興趣簽田中將大

教士隊休賽季大動作交易不斷，似乎還想在自由市場測試看看自己的口袋有沒有能耐，據《The Athletic》知名記者羅森索（Ken Rosenthal）爆料，他們鎖定前洋基隊投手田中將大，欲組全聯盟最強

MLB／談約被冷處理？ 秋信守「火」掉經紀人波拉斯

來自南韓的老將秋信守目前還是自由球員，據報導，他已經和「吸血鬼」波拉斯結束合作關係，轉投朴贊浩、金炳賢生涯後期經紀人波里斯（Jeff Borris）旗下。 波拉斯去年曾助韓國球員柳賢振拿下4年8

MLB／克魯伯測試會吸引25隊到場 控球神準但球速下滑

曾獲兩屆塞揚獎殊榮的強投克魯柏（Corey Kluber）測試會於今日舉辦，吸引近25隊球探到場參觀，據《ESPN》記者帕森（Jeff Passan）指出，克魯伯控球依舊神準，但球速僅剩88-90英里

MLB／太空人補道奇奪冠功臣 2年約延攬牛棚拜耶斯

根據多家外電報導，休士頓太空人進行牛棚補強，以2年約簽下前道奇隊後援主力拜耶斯（Pedro Baez）。 Báez contract details:--$500k signing bonus-

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。