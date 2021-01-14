MLB／克魯伯測試會吸引25隊到場 控球神準但球速下滑

曾獲兩屆塞揚獎殊榮的強投克魯柏（Corey Kluber）測試會於今日舉辦，吸引近25隊球探到場參觀，據《ESPN》記者帕森（Jeff Passan）指出，克魯伯控球依舊神準，但球速僅剩88-90英里。

Nearly 25 teams showed up at Corey Kluber's showcase today, and scouts came away impressed. His fastball sat 88-90 -- and he's got more velocity in the tank as he builds toward spring training. Kluber threw 30 pitches, including all of his off-speed stuff. Strong market expected. — Jeff Passan (@JeffPassan) January 13, 2021

將屆35歲的克魯柏曾於2014到2018年之間2度贏得美聯塞揚獎，並連續5年吃下200局以上的投球，合計160場出賽主投1091.1局，平均每9局投出10.1三振僅1.8四壞，自責分率2.85，FIP則為2.83。他在2019年被強襲球打中右手骨折，快要歸隊時又於8月拉傷腹斜肌，球季因此報銷。2020年被交易至遊騎兵後又在首戰拉傷接近右肩的大圓肌，球季再度報銷，最後只在德州留下1局無失分的出賽紀錄。

在測試會前克魯柏自信表示，「我不需要向任何人證明自己有沒有能耐，我只需要告訴大家健康的我回來了。」據球探所述，他總計投了30球，控球的確精準，變化球也相當不錯，最大的疑慮是球速相較全盛時期掉了近3英里，僅剩88-90。

所幸克魯柏不像現今主流「強力型投手（Power Pitcher）」，他過去速球使用量約11%，較常仰賴卡特、伸卡及滑球解決打者，也因此各家球探大多對此沒有太多著墨。

此外這場舉辦在佛州棕櫚灘花園的測試會，史旺札克（Anthony Swarzak）、希謝克（Steve Cishek）等尚未找到新東家的後援投手也在此處練投，希望能吸引球探注目。