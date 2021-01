MLB／太空人補道奇奪冠功臣 2年約延攬牛棚拜耶斯

根據多家外電報導,休士頓太空人進行牛棚補強,以2年約簽下前道奇隊後援主力拜耶斯(Pedro Baez)。

Báez contract details:



--$500k signing bonus

--2021: $4.5 mil salary

--2022: $5.5 mil base salary that can reach $6.5 mil if he hits all IP escalators

--2023: $7.5 mil club option w/a $2 million buyout ($8 mil option and $2.5 mil buyout if he logs 100 IP between 2021 and 2022)