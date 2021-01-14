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MLB／太空人補道奇奪冠功臣 2年約延攬牛棚拜耶斯

聯合新聞網 / 綜合報導
32歲的拜耶斯生涯至今7年都為道奇隊效力。 歐新社
32歲的拜耶斯生涯至今7年都為道奇隊效力。 歐新社

根據多家外電報導，休士頓太空人進行牛棚補強，以2年約簽下前道奇隊後援主力拜耶斯（Pedro Baez）。

32歲的拜耶斯生涯至今7年都為道奇隊效力，生涯防禦率3.03，FIP則是3.61，雖說在牛棚深厚的道奇不會是季後賽勝利組首選，但連5年吃下50局可說沒有功勞也有苦勞，或許因年齡、K/9值暴跌、FIP逐年上漲等考量下，道奇隊沒有選擇和這位經驗老將續約。

據《LA TIMES》記者卡斯提歐（Jorge Castillo）指出，拜耶斯的合約將包含50萬的簽約獎金、2021年薪450萬及2022年薪550萬美元，此外2023球團有選擇權可以以750萬續約或以200萬美元買斷（若在前2年合計投超過100局則加碼為800萬續約或250萬買斷），意即是筆2+1的合約。

太空人

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