MLB／太空人補道奇奪冠功臣 2年約延攬牛棚拜耶斯

根據多家外電報導，休士頓太空人進行牛棚補強，以2年約簽下前道奇隊後援主力拜耶斯（Pedro Baez）。

Báez contract details:



--$500k signing bonus

--2021: $4.5 mil salary

--2022: $5.5 mil base salary that can reach $6.5 mil if he hits all IP escalators

--2023: $7.5 mil club option w/a $2 million buyout ($8 mil option and $2.5 mil buyout if he logs 100 IP between 2021 and 2022) — Jorge Castillo (@jorgecastillo) January 14, 2021

32歲的拜耶斯生涯至今7年都為道奇隊效力，生涯防禦率3.03，FIP則是3.61，雖說在牛棚深厚的道奇不會是季後賽勝利組首選，但連5年吃下50局可說沒有功勞也有苦勞，或許因年齡、K/9值暴跌、FIP逐年上漲等考量下，道奇隊沒有選擇和這位經驗老將續約。

據《LA TIMES》記者卡斯提歐（Jorge Castillo）指出，拜耶斯的合約將包含50萬的簽約獎金、2021年薪450萬及2022年薪550萬美元，此外2023球團有選擇權可以以750萬續約或以200萬美元買斷（若在前2年合計投超過100局則加碼為800萬續約或250萬買斷），意即是筆2+1的合約。