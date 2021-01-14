最強終結者漢崔克斯到手 白襪投打全都強到不像話

上季睽違12年終於重返季後賽的白襪隊，今年再度展現強烈的企圖心，近期簽下近兩年聯盟最強終結者漢崔克斯(Liam Hendriks)。搞定關門的位置後，白襪算是完成爭冠的最後拼圖。

來自澳洲的漢崔克斯自2011到2018年並不算特別出色的後援投手，這段期間他的生涯防禦率高達4.72，且曾四度遭指定讓渡(designated for assignment)。2019年他突然開竅，其四縫線速球均速由2018年的95.4英里上升至96.8英里，由於他的這顆速球轉速增加而有極佳的上飄位移效果，讓它成為最難打的速球。漢崔克斯的滑球與曲球也更加精進，他接替受傷的崔能(Blake Treinen)擔任運動家隊新任終結者，從而一躍成為全聯盟最強的終結者。2019年他繳出1.80防禦率、13.1三振率、2.2保送率及25次救援成功的成績。去年縮短賽季，他的成績更加可怕，防禦率與救援成功分別來到1.78與14次，三振率與保送率為13.1與1.1，三振/保送比是誇張的12.3。

漢崔克斯的變化球再精進之後，平均每九局被打全壘打數從1.1降到前年0.5，去年更是只有0.4。 歐新社資料照片

近兩年漢崔克斯的通算WAR值是全聯盟最高的5.2，遙遙領先第2名耶茨(Kirby Yates)的3.4。因此漢崔克斯成為今年自由球員市場中最搶手的終結者，難怪白襪隊願意以3年3900萬美元的合約簽下他。這份合約還外帶第四年的球隊選擇權，無論執行與否，漢崔克斯都可以拿到1500萬，因此這份合約最終有可能會是3年5400萬或4年5400萬。若白襪隊最終未執行第四年的選擇權，這份合約算以3年5400萬坐收，漢崔克斯即以平均1800萬的年薪成為史上平均年薪最高的後援投手。

去年白襪隊的牛棚團隊WAR值為全聯盟第8的2.5，屬中上等級，不過他們原本的終結者克拉梅(Alex Colome)成為自由球員，因此牛棚成為補強重點。克拉梅上季防禦率僅0.81，雖然帳面數字好看但內容並不理想，6.4三振率與3.2保送率都不算出色，運氣成份居多。漢崔克斯的到來無疑讓白襪隊的牛棚戰力大幅提升，他將與邦馬爾(Aaron Bummer)和馬歇爾(Evan Marshall)成為牛棚三本柱，相當有看頭。

白襪原本的終結者克拉梅三振能力不是特別強，控球也不是很好，換了漢崔克斯之後可說是大幅升級。 歐新社資料照片

上季白襪隊打進2008年後首次的季後賽，可惜在第一輪的外卡賽就遭淘汰。球團對於這結果顯然不滿意，在開除總教練倫特利亞(Rick Renteria)後，找來已退休9年的名人堂教頭拉魯薩(Tony La Russa)重出江湖。拉魯薩生涯共拿下史上排名第3的2728勝，以及三座世界大賽冠軍與4度年度最佳教練，無疑是史上最偉大的教練之一。這次白襪請來這位神主牌回歸他擔任教頭的第一支球隊，無疑是希望他能夠再造傳奇，目標直指冠軍。

白襪隊目前的打線已強到不像話，上季他們打者的團隊WAR值為全聯盟最高的13.8。他們最大的問題點出在先發投手，去年他們輪值團隊WAR值為3.6，排名全聯盟第16，表現平平。對此他們已向遊騎兵隊交易來林恩(Lance Lynn)，與吉歐利托(Lucas Giolito)及凱柯(Dallas Keuchel)組成三巨投。林恩是聯盟最被低估的投手之一，最近兩年都拿到賽揚獎前6名的選票。白襪隊第4、5號先發可能會是希斯(Dylan Cease)與寇佩克(Michael Kopech)這兩位前超級新秀，整體而言很令人期待。

白襪從遊騎兵換來強投林恩，先發輪值前三號還有吉歐利托和凱柯，凱柯去年美聯塞揚獎投票排名第5、林恩第6、吉歐利托第7，都是王牌投手等級！ 美聯社

若說教士隊是今年國聯最有可看性的球隊，那美聯恐怕就是白襪隊了。他們請來名人堂教頭拉魯薩回歸的過程因酒駕事件更增添戲劇性，而原本就已擁有一支超強打線的他們，先是組成三巨投，如今又找來最強終結者關門，處處充滿話題性。接下來就看拉魯薩能否以他出神入化的帶兵功力再添一筆傳奇事蹟了。