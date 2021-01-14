釀酒人是強投製造機 超猛威廉斯扛救援可賣海德了

老實講，後援投手漢崔克斯（Liam Hendriks）被芝加哥白襪以三年價值5400萬美金的合約簽下，著實跌破不少專家的眼睛。大家在去年球季剛結束之時，沒預料到的是，在2020年受到新冠肺炎疫情影響，大聯盟各隊都面臨營運虧損，有意撙節未來開支的情況下，竟然還會有球隊願意用長達三年且平均年薪達1800萬美金的合約，簽一位快要滿32歲的後援投手。

不過從密爾瓦基釀酒人的角度來看，白襪隊這個動作雖然能進一步鞏固他們在美聯中區的競爭地位，但付出的代價或許太高昂，因為釀酒人可是靠自家農場培養，就養出了一位去年成績跟漢崔克斯差不多，但由於年資過低仍超級便宜的年輕投手——威廉斯（Devin Williams）。以下是兩人2020年例行賽的投球數據比較：

漢崔克斯（31歲）

24場出賽、25.1局投球、防禦率1.78、FIP1.14、三振率40.2%、保送率3.3%

威廉斯（25歲）

22場出賽、27局投球、防禦率0.33、FIP0.86、三振率53%、保送率9%

當然，去年因賽季縮減，使後援投手本來就很少的單季樣本數，又變得更小，參考價值降低，不能因此說兩人實力接近、或威廉斯比漢崔克斯更強（事實是，漢崔克斯的實力應該還是在威廉斯之上，因為他從2019年就已經變強，有兩年數據的背書）；但從威廉斯短期間所展現出的速球球威、不可思議的變速球位移幅度和欺敵效果，還有超過百分之五十的三振率，能看得出他絕對有成為頂級後援投手的潛力和資質（如近年的漢崔克斯、海德（Josh Hader）、四到五年前的簡森（Kenley Jansen）、更早之前的查普曼（Aroldis Chapman）和金布瑞爾（Craig Kimbrel）等人）。

而且對釀酒人來說更好的消息是，威廉斯最快要到2026年才會取得自由球員資格、到2023年才能取得薪資仲裁資格；換句話說，威廉斯在今年和明年都會很便宜（接近大聯盟底薪的薪水，約60萬美金），而且即將邁入生涯巔峰（27歲左右）的年紀，只要不受大傷，不管是自用或者是當作交易籌碼，都會極具價值。從市儈一點的性價比觀點來看，威廉斯接下來兩年的潛在價值，應該是會樂勝實力雖強、但年紀頗大、風險較高且身價大增的漢崔克斯。

釀酒人在最近四、五年變成優質年輕投手製造機，可說是國聯版的印地安人、太空人。其實這點也不太令人意外，因為2015年下半年接任釀酒人總管大位的史騰（David Stearns），過去曾先後在印地安人和太空人，分別執掌資料分析和助理總管的工作，接觸過兩者的體系。

除了去年令人眼睛為之一亮的威廉斯，更早之前的海德，以及球威剛猛程度不亞於後援投手的先發投手柏恩斯（Corbin Burnes）、三振率爆棚的培洛塔（Freddy Peralta）、近年表現趨於穩定且球威亦不遑多讓的輪值中堅份子伍卓夫（Brandon Woodruff），也都是釀酒人球員發展部門在投手養成上的得意之作。

柏恩斯在2019年戰績1勝5敗、防禦率8.82，但去年戰績4勝1敗、防禦率2.11，他能有這麼神速的進步，實在是讓人感到驚奇。 2019 Topps Stadoum Club 球員卡

尤其在後援投手這塊，從2017年起海德獲得令人驚艷的成就之後，釀酒人和海德就一直受到棒球媒體的廣泛關注和報導；本以為他們能生出一個海德已經夠厲害，沒想到來到2020年，還能再產出一個威廉斯。威廉斯的出現，也使得釀酒人有餘裕去思考交易海德的可能性。

釀酒人不是大市場球隊，團隊薪資無法像道奇、洋基、換老闆後的大都會那樣，膨脹的那麼誇張，他們隊史最高的單季40人名單薪資，為2019年的一億4400萬美金左右，未來要再跨過那個檻，難度恐怕有點高，更別提去年疫情造成的衝擊，應該只會增加球團高層撙節支出的動力。

目前，釀酒人在2021年的預期團隊薪資為一億美金出頭，如果他們接下來想進一步省錢，動刀的可能對象之一，就是海德，因為他已在去年獲得薪資仲裁資格，薪資一口氣從前年的68萬7000美金，漲到去年的410萬美金，足足成長了超過五倍；今年海德的投球品質數據雖然有所下滑，但卻拿下國聯最多的13次救援成功，以薪資仲裁制度仍多採傳統數據來評價選手價值的情況來看，他的薪資應該會繼續上漲，且幅度不會太小。對於球員性價比十分敏感的釀酒人，肯定會覺得，既然我們已經養出了可說是海德接班人的威廉斯，那何必再花（可能）超過500萬美元的年薪，去留住海德呢？

更何況，後援投手未來表現的不可預期性，遠大於其他類型的球員；雖然「頂級」後援投手的不可預期性，比其他後援投手來得低，可是近兩年，海德似乎一直無法有效解決被全壘打率偏高的問題，有一點跌落神壇，未來要是控球出狀況或受傷，投球品質很快就會大幅劣化，很難保證他之後是否還能回到2018年的水準。過去幾年，我們見證了米勒（Andrew Miller）的退步，防禦率從2016和2017年的1.45，暴增到2018和2019年的4.36（32歲那年球速開始下降，跟著成績也下滑，白襪隊要小心了，因為漢崔克斯下個月就要滿32歲）；也看到耶茨（Kirby Yates）在經歷2018和2019年的成功後，去年投得跌跌撞撞、手肘又受傷。可見後援投手明顯較適合「短期操作」，不適合「長期經營」。

米勒的衰退程度值得釀酒人警惕，因為他們對海德的頻繁使用程度，不輸給印地安人之前對米勒的操法。 2020 Topps 球員卡

綜合上述因素，釀酒人在海德還剩三年才要成為自由球員的此刻，考慮將他交易掉，是很合理的。雖然最近有一些熟悉釀酒人團隊的記者和專家認為，釀酒人今年應該還不會動海德，也許等他今年投出接近2019年水準的數據，洗刷去年不太好看的成績之後，再來談交易，但從客觀因素來看，他們有餘裕今年季前就把他交易掉。畢竟，相較於他們能透過優質農場培訓持續精進的投手群，筆者認為釀酒人更需要的是一些野手端的補強，來平衡目前他們投高打低的戰力分布。

從白襪隊砸大錢延攬漢崔克斯的動作，可以看得出來，大聯盟球團仍然非常重視後援戰力，頂尖的後援投手仍具不錯的市場行情；在自由球員市場上唯一的頂級牛棚投手（漢崔克斯）被簽走之後，其他球隊若還想最佳化後段牛棚的戰力，勢必得從交易市場下手，而釀酒人或可運用這樣的市場狀況，趁機利用海德來賺一票，一方面為自己省錢，另一方面也算是截長補短，犧牲一點他們已經很不錯的牛棚戰力，去補強其他環節。

而這一切如果真的能被推動的關鍵，都是威廉斯和他那顆絕殺變速球的誕生。從釀酒人的例子看到，在當今的大聯盟環境下，養出絕殺等級的年輕後援投手，能為球隊帶來的附加價值，可說是相當可觀。