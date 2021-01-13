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MLB／普萊斯關機一年 推特飆火球影片宣告回歸
因新冠肺炎疫情而選擇退出2020賽季的道奇先發投手普萊斯，近日於個人推特上傳練投影片，寫下：「從來沒有感覺這麼棒」，似乎以火球來宣告將在今年賽季正式回歸。
Never felt better!! pic.twitter.com/FgCnGTYV8C— David Price (@DAVIDprice24) January 12, 2021
去年2月與外野手貝茲(Mookie Betts)一同來到道奇的普萊斯，還沒有正式替洛城投一場球，就因新冠病毒疫情選擇放棄2020賽季，但先發輪值雄厚的道奇最後仍拿下睽違已久的世界大賽冠軍。
現年35歲的前賽揚投手普萊斯，2019年賽季繳出自新人年以來最差成績，僅拿下7勝5負、防禦率4.28，最終被交易至道奇，不過總教練羅伯茲（Dave Roberts）曾表示，不確定普萊斯是否會參與2021年賽季。
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