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MLB／普萊斯關機一年 推特飆火球影片宣告回歸

聯合新聞網 / 綜合報導
Dodgers Roberts Baseball FILE - In this March 2, 2020 file photo, Los Angeles Dodgers starting pitcher David Price gets the baseball back from his catcher as he warms up during the second inning of a spring training baseball game against the Cincinnati Reds in Goodyear, Ariz. Los Angeles Dodgers manager Dave Roberts isn't sure third baseman Justin Turner or Price will play with the Los Angeles Dodgers in 2021. (AP Photo/Ross D. Franklin, File) 美聯社
Dodgers Roberts Baseball FILE - In this March 2, 2020 file photo, Los Angeles Dodgers starting pitcher David Price gets the baseball back from his catcher as he warms up during the second inning of a spring training baseball game against the Cincinnati Reds in Goodyear, Ariz. Los Angeles Dodgers manager Dave Roberts isn't sure third baseman Justin Turner or Price will play with the Los Angeles Dodgers in 2021. (AP Photo/Ross D. Franklin, File) 美聯社

因新冠肺炎疫情而選擇退出2020賽季的道奇先發投手普萊斯，近日於個人推特上傳練投影片，寫下：「從來沒有感覺這麼棒」，似乎以火球來宣告將在今年賽季正式回歸。

去年2月與外野手貝茲(Mookie Betts)一同來到道奇的普萊斯，還沒有正式替洛城投一場球，就因新冠病毒疫情選擇放棄2020賽季，但先發輪值雄厚的道奇最後仍拿下睽違已久的世界大賽冠軍。

現年35歲的前賽揚投手普萊斯，2019年賽季繳出自新人年以來最差成績，僅拿下7勝5負、防禦率4.28，最終被交易至道奇，不過總教練羅伯茲（Dave Roberts）曾表示，不確定普萊斯是否會參與2021年賽季。

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