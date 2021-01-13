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MLB／不打棒球改打疫苗 大聯盟球場成接種場所

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
美國疫情嚴重，需要疫苗施打的人數眾多，各大體育團隊紛紛開放主球場用於接種疫苗場所（圖為道奇球場）。 美聯社
美國疫情嚴重，需要疫苗施打的人數眾多，各大體育團隊紛紛開放主球場用於接種疫苗場所（圖為道奇球場）。 美聯社

大聯盟球場用來當疫苗接種所！據外媒整理，美國大聯盟正值休賽季期間，動輒四、五萬人容量的球場作為疫苗施打場所再適合不過，原本如衛冕軍道奇隊主場就已經用來當篩檢所，如今轉為接種場地，東部大城紐約的2支球隊主場也相繼加入，成為東岸的主要施打地，大都會的花旗球場甚至是全日無休施打，盼疫苗接種越快越好。

球場空曠適合接種

根據《CBS體育網》報導，美國正值疫苗緊急施打之際，由於大聯盟恰好在休賽季期間，而空曠、能容納眾多人的主球場成為最適合的疫苗接種地。

《MLB官網》報導，西岸動作較快，原本就作為篩檢地的道奇球場被加州州長紐森11日即宣佈，將改為疫苗接種場地，而教士的Petco Park作為聖地牙哥的核心地帶，自然也被衛生部門看上，Petco Park目標是優先為第一線的醫護人員施打疫苗。

各球團紛響應

《運動畫報》報導，最新公布加入合作的是紐約大都會，紐約市長白思豪13日宣佈，大都會的花旗球場將是「日夜無休施打」（24/7），目標是每週能提供5到7千民眾疫苗接種，時間將從本月25日那週開始。此外，紐約的另一支豪門洋基隊也即將開放主場，屆時能容納5.4萬人的洋基主場將成為最大的施打場地。

外媒最後也統整加入疫苗施打的場館列表，西岸除了教士Petco Park和道奇球場之外，奧克蘭運動家主場阿拉米達競技場、NFL的49人主場和州有體育館Cal Expo都是主要疫苗接種地，東岸則是紐約雙館；南灣是NFL邁阿密海豚主場太陽生活體育館，該場館也是多用途球場，此前也短暫用於篩檢地，目標每天提供1千劑疫苗施打，NFL紅雀主場鳳凰城大學體育館則是南部亞利桑那州的主要接種地。

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