MLB／最快春訓可入場且無須健康證明 聯盟說明原因

先前曾傳出大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）已通知各隊做好即將在2月展開的春訓準備，並計畫打滿162場例行賽，而根據《洛杉磯時報》報導，聯盟發給球隊的備忘錄中，制定了對球迷進場的最低要求及規範。

備忘錄提到，新賽季球迷的入場方式與2020季後賽類似，除了飲食之外必須全程戴上口罩，也要保持社交距離，而聯盟並不會要求進場球迷出示新冠病毒檢測陰性或接種疫苗注射的證明。

在美國新冠病毒日益嚴峻下，聯盟也解釋為何進場球迷不須出示健康聲明，「以目前的快篩來進行這種大規模檢驗是不切實際的，而且在比賽前幾天檢驗結果作用有限，」，聯盟指出，目前新冠疫苗仍對於生產及分配充滿不確定性，「若疫苗有突破性的進展，我們將會視情況修正規範。」

備忘錄也指出，春訓比賽將會開放球迷進場，球迷必須按照指定席次入座，每個人相距至少6英尺(約183公分)，而這也將會是例行賽的進場方式。

據《洛杉磯時報》報導，聯盟對於此規範僅是最低要求，各球團仍然有權要求球迷提供健康證明，也要遵守所在城市所制定的法規，而目前許多城市包含加州，仍然禁止球迷入場觀看職業賽事。