MLB／「沒賣掉會很驚訝」 紅襪本週就要出清班寧坦迪

紅襪隊開放聽取對任和關於陣中主力班寧坦迪(Andrew Benintendi)的報價,據大聯盟記者費恩桑(Mark Feinsand)透露,一位熟知紅襪球團操作手法的高層表示,「如果本週沒賣掉班寧坦迪,那我會很驚訝。」

Benintendi is set to earn $6.6 million in 2021, then is arbitration-eligible for the final time in 2022. Two full seasons before he’s eligible for free agency. https://t.co/EJHITAIbIy