MLB／「沒賣掉會很驚訝」 紅襪本週就要出清班寧坦迪

紅襪隊開放聽取對任和關於陣中主力班寧坦迪（Andrew Benintendi）的報價，據大聯盟記者費恩桑（Mark Feinsand）透露，一位熟知紅襪球團操作手法的高層表示，「如果本週沒賣掉班寧坦迪，那我會很驚訝。」

Benintendi is set to earn $6.6 million in 2021, then is arbitration-eligible for the final time in 2022. Two full seasons before he’s eligible for free agency. https://t.co/EJHITAIbIy — Mark Feinsand (@Feinsand) January 13, 2021

《Boston Sports Journal》的報導也顯示，班寧坦迪的交易即將到來，包括遊騎兵隊、太空人隊、運動家隊都有意網羅，甚至正處重建期的海盜，其總管切靈頓（Ben Cherington）過去正是它在紅襪時期的2015年選進班寧坦迪，對他有特別情感的海盜也是潛在競爭者之一。

一位過去曾與紅襪球團交涉過的高層指出，紅襪正尋求一位能及時填補先發陣容，或一位高順位先發投手及一個二輪選秀來換取班寧坦迪。

班寧坦迪曾在2017年獲得新人王票選第二名，當時他打出打擊率.271、20轟、90分打點還有20盜的成績，隔年他也敲出16轟，87分打點，打擊率.290，助紅襪拿下世界大賽冠軍。但在2020年縮水賽季他陷入低潮，僅敲出打擊率.103的慘澹成績，不過年僅27歲，不少球隊認為他還有反彈潛力。