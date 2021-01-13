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MLB／官網評比現役十大後援 3人先發轉牛棚投出一片天

聯合新聞網 / 綜合報導
去年勇奪大聯盟最佳救援投手的漢崔克斯（Liam Hendriks）日前與白襪簽下4年5400萬美元的合約，打破牛棚投手合約總值紀錄，他也成為先發轉後援的成功案例。 歐新社
去年勇奪大聯盟最佳救援投手的漢崔克斯（Liam Hendriks）日前與白襪簽下4年5400萬美元的合約，打破牛棚投手合約總值紀錄，他也成為先發轉後援的成功案例。 歐新社

去年勇奪大聯盟最佳救援投手的漢崔克斯（Liam Hendriks）與白襪簽下4年5400萬美元的合約，打破牛棚投手合約總值紀錄，大聯盟官網昨日也順勢排出現役的十大後援投手，有趣的是包含漢崔克斯在內，有3人都是從先發調往牛棚後才成就出色生涯。

漢崔克斯去年奪下美聯最佳救援投手，在MLB官網的排名中穩居第一，然而生涯初期作為先發投手培養，雖偶有佳作、卻無法保持穩定，2011到2014年每季防禦率破5，轉戰藍鳥後才算正式開啟他的後援投手之路，2015球季出賽58場防禦率2.92，來到運動家後的第4年破繭而出，2019年在85局中三振124名打者，防禦率1.80、並拿下25次救援成功，去年則獲選大聯盟最佳後援投手，亮眼成績讓白襪願意對牛棚投手開出闢紀錄年薪，且是罕見的4年長約延攬。

教士隊找到波默蘭茲的使用說明書，讓他在後援角色更如魚得水。 歐新社
教士隊找到波默蘭茲的使用說明書，讓他在後援角色更如魚得水。 歐新社

名列第二的是教士隊波默蘭茲（Drew Pomeranz），直到2019還是先發投手的他，2020球季才以救援投手身份登場，卻意外找到適合他的使用說明書，每9局三振人數從過去不到9飆升至將近14，防禦率僅1.45。

排名第九的雙城隊達菲（Tyler Duffey），也是先發轉後援的成功案例，近兩年都繳出K/9值平均12的優質表現，保送也控制得宜，但他在2015-16連兩季先發出賽表現不如預期，2017後轉以長中繼身份登場成績也差強人意，直至2019年開始成為雙城牛棚勝利組，短局數壓制力驚人，也就此投出身價。

以下為大聯盟官網十大後援投手排名

1. 漢崔克斯(Liam Hendriks)，白襪

2. 波默蘭茲(Drew Pomeranz)，教士

3. 威廉斯(Devin Williams)，釀酒人

4. 安德森(Nick Anderson)，光芒

5. 卡林恰克(James Karinchak)，印地安人

6. 漢德(Brad Hand)，自由球員

7. 查普曼(Aroldis Chapman)，洋基

8. 邦默(Aaron Bummer)，白襪

9. 達菲(Tyler Duffey)，雙城

10. 海德(Josh Hader)，釀酒人

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