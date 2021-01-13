MLB／雙屆塞揚得主克魯柏 自辦測試會證明身手

曾拿下兩屆塞揚獎的強投克魯柏（Corey Kluber）受傷勢所擾，近兩年僅先發8場，明天的牛棚練投將開放各隊到現場觀察他的近況，希望能找到對他有興趣的球隊。

克魯伯對此自信表示，「我不需要向任何人證明自己有沒有能耐，我只需要告訴大家健康的我回來了。」

據《ESPN》報導，克魯柏將進行25-30球的牛棚練投，已經吸引近二分之三的大聯盟球探關注，他在2019年被強襲球打中右手骨折，快要歸隊時於8月拉傷腹斜肌，球季因此報銷。2020年被交易至遊騎兵後又在首戰拉傷接近右肩的大圓肌，球季再度報銷，最後只在德州留下1局無失分的出賽紀錄。

將屆35歲的克魯柏曾於2014到2018年之間2度贏得美聯塞揚獎，並連續5年吃下200局以上的投球，合計160場出賽主投1091.1局，平均每9局投出10.1三振僅1.8四壞，自責分率2.85，FIP則為2.83。

過去他一心一意專注於復健，最近一次的牛棚練投速球球速僅落在87-89英里，一位球探表示這是「逢低買進」克魯伯的大好時機，「克魯柏開季時可能只能擔綱中段輪值，但他可是贏得兩屆塞揚獎的強投，到球季末，他可能變成你輪值中最強的投手。」

克魯伯本人表示，「我能自信地說自己現在能掌握各種球種，而且沒有退步，面對測試會我不會猶豫，比起證明自己還是那個克魯柏，做好自己該做的才是我現在的目標。」