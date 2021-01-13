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MLB／大都會有林多還不夠 要搶勒梅休組最強二遊

聯合新聞網 / 綜合報導
勒梅休若來到大都會，將能與林多組成聯盟最強的二游防線。 法國新聞社
勒梅休若來到大都會，將能與林多組成聯盟最強的二游防線。 法國新聞社

紐約大都會休賽季大動作補強，先前傳出與洋基談約不順的勒梅休（DJ LeMahieu）轉而向其他球隊眉來眼去，而大都會也是眾多競爭者之一。

據《SNY》記者馬提諾（Andy Martino）推特內文所述，大都會與勒梅休雙方都對合作有興趣，但距離達成合約還有一大段路要走，原因是若簽下勒梅休，他們恐怕會觸發豪華稅上限。

大都會在交易來林多（Francisco Lindor）與卡拉斯科（Carlos Carrasco）後，2021年賽季總薪資來到1億8576萬美元，距離豪華稅上限還剩2425萬的空間可使用，若簽下勒梅休追求的年均2500萬美元合約，未來就必須支付額外的豪華稅。

勒梅休若來到大都會，將能與林多組成聯盟最強的二游防線，而原二壘手「松鼠」麥尼爾（Jeff McNeil）有工具人的特性，或將移防外野，又或者是讓勒梅休守三壘，麥尼爾與林多鎮守二游。

薪資 紐約

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