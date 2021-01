MLB／大都會有林多還不夠 要搶勒梅休組最強二遊

紐約大都會休賽季大動作補強,先前傳出與洋基談約不順的勒梅休(DJ LeMahieu)轉而向其他球隊眉來眼去,而大都會也是眾多競爭者之一。

據《SNY》記者馬提諾(Andy Martino)推特內文所述,大都會與勒梅休雙方都對合作有興趣,但距離達成合約還有一大段路要走,原因是若簽下勒梅休,他們恐怕會觸發豪華稅上限。

Btw, amid increased chatter about DJ LeMahieu and the Mets, it remains a tricky fit for the same reason that George Springer now does: After Lindor/Carrasco trade, Mets don't have $25 of luxury cap space.