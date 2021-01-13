MLB／岩隈久志回歸水手隊當教練 大小聯盟都要教

日籍投手岩隈久志去年球季結束宣告引退，新的一年找到新工作，老東家美職水手隊聘請他擔任「特別任務教練」，負責所有層級的投手教學，直屬於棒球事務部門總經理迪波托（Jerry Dipoto）。

岩隈久志美職生涯6年都在水手隊度過，2018年回歸日職加入讀買巨人隊，卻遲遲無法投出表現、升上一軍，在去年季後宣布引退。

水手隊公關今天發布消息，岩隈久志以特任教練的身分歸隊，春訓就會開始新工作，這項工作主要是與水手隊各層級的投手、投手指導者合作，球季中會定期拜訪小聯盟球隊，也會參與大聯盟球隊運作，另外還要兼任日本球探工作。

迪波托表示：「岩隈的生涯表現證明了他可以勝任與教練、球員相處的工作，他永遠都做好準備，有很棒的熱忱，也具有溝通能力，讓他成為一位成功的投手，我們很期待他加入我們大聯盟及小聯盟的體系。」

岩隈久志從2012到2017年都效力於水手隊，合計拿下63勝39敗，防禦率3.42，出賽150場、883.2局，其中包括2015年8月13日對金鶯隊投出的隊史第五場無安打比賽。