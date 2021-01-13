印地安人迎中線大物 張育成前途仍陷迷霧

選手有其黃金歲月、巔峰時期，職業球團自然亦隨之改朝換代，人員與面孔代代更迭，生命週期反覆推移，乃正常且合理的現象，如近年印地安人劇烈震盪，2016年殺進世界大賽、與芝加哥小熊血戰七場的刺激畫面歷歷在目，當初陣容如今幾乎卻已悉數拆解、榮景不再，強力投手陣容克魯柏（Corey Kluber）、包爾（Trevor Bauer）、克里文格（Mike Clevinger）、米勒（Andrew Miller）、艾倫（Cody Allen）陸續遠走高飛，這個休賽季照舊撙節開支，送走對克里夫蘭意義重大的游擊手林多（Francisco Lindor）、抗癌鬥士卡拉斯科（Carlos Carrasco），加上涉及種族歧視的「笑臉」隊徽、隊名更換事件等，死忠印地安人球迷想必是百感交集，畢竟許多腦海裡的美好都只能追憶了。

印地安人送走當家游擊手林多，本來對張育成來說是個機會，但想不到換回來的球員，竟然是大都會的黃金雙殺二游組合吉曼尼茲(右)和羅沙里歐(左)，這下擋在他前面的人反而多了一個！ 2021 Topps 球員卡

許多關注印地安人的台灣球迷最在意的莫過於「自家球員」張育成的未來性、發揮空間，事實上，印地安人與林多分道揚鑣，不代表張育成機會能顯著增加，因為大都會在這筆交易端出四位球員，其中包含兩名「內野前大物」─羅沙里歐（Amed Rosario）與吉曼尼茲（Andrés Giménez），同為大都會農場矚目潛力股的兩人，都比張育成還要年輕，勢必對張育成產生衝擊，面臨更多競爭壓力。

25歲的羅沙里歐雖只比張育成小3個月，但大聯盟實戰經驗有如天壤之別，來自多明尼加的他，17歲便開啟旅美生涯，2017年攀上大聯盟，從2018年起便站穩主戰游擊位置，2018年跑出24次盜壘成功、2019年敲15發全壘打，至今累積403場出賽、32轟與50次盜壘，相當健康耐戰，鮮少缺陣。惟出棒型態偏積極、不善選球，打擊三圍0.268/0.302/0.403，OPS雖比平均低了9%，但以守位而言已足夠。倘若沒有其他補強，羅沙里歐將扛起2021年的印地安人游擊重任。

羅沙里歐能打、能跑、能守，在大聯盟出賽已超過400場，應該可以站穩印地安人先發游擊手位置。 2020 Topps Heritage 球員卡

「風火輪」吉曼尼茲則是委內瑞拉籍，現年22歲，2018年曾在高階1A與2A合計跑出38次盜壘成功，飛快速度是其招牌，去年初登大聯盟，出賽49場，守位遍佈游擊、二壘、三壘，有3支全壘打、嘗試9次盜壘只失敗1次，國聯新人王票選名列第七。在印地安人上季主力二壘赫南德茲（Cesar Hernandez）成為自由球員後，吉曼尼茲將是開季二壘手的角逐者之一。

考量吉曼尼茲是左打，張育成有可能被教練團視作共同分攤二壘的選項，但張育成的類型與羅沙里歐、吉曼尼茲有明顯差異：張育成小聯盟生涯共74發全壘打，長打能耐是最大本錢，也是有望脫穎而出的優勢，試圖保持打擊方面的威脅性，張育成能靠著「功能性替補、板凳代打」角色在大聯盟佔有一席之地。

張育成2019年大聯盟出賽28場，其中21場先發，2020年則是10場出賽（3場先發），獲得的打席十分稀少（生涯站在大聯盟打擊區的次數甚至比後輩吉曼尼茲去年單季還少），手感不易維持，值得樂觀的是張育成去年的2支安打、2次保送都是面對左投手，在小樣本表現中留下不錯的印象，而尚待磨練精進的吉曼尼茲對戰左投略遜於面對右投，更為張育成提供了契機。

打線充滿年輕球員的印地安人，人人有機會，雖然張育成並不是林多交易案的直接獲益者，但若能在春訓拿出身手證明自己的火力、守備功夫，仍有機會擠進開季名單，期待看到張育成與在同區雙城隊奮戰的林子偉同場較勁的那一天到來。