快訊

屢被爆婚變！黃曉明街頭被捕獲 髮線大後退超憔悴

司法官東西軍：踏上法律之路，先了解法官、檢察官差在哪？

MLB／奪冠後撫平「被偷走的那一年」 道奇總裁：並沒有

聯合新聞網 / 綜合報導
道奇雖然在2020奪下世界大賽冠軍，但總裁談到2017年「被偷走的冠軍」仍感到忿忿不平。 歐新社
道奇雖然在2020奪下世界大賽冠軍，但總裁談到2017年「被偷走的冠軍」仍感到忿忿不平。 歐新社

2017年太空人擊敗道奇奪下世界冠軍，但去年卻被爆出以敲打垃圾桶破解對方暗號方式作弊，讓這座冠軍獎盃打上「星號」，而身為受害者的道奇也在3年後順離終結冠軍荒，近期道奇總裁卡斯登（Stan Kasten）也被問到是否藉由去年奪冠撫平2017年失利的傷痛，卡斯登直接了當地說：並沒有！

「我們不會試著回想過去，也不會想2020年奪冠的事，我們的焦點是放在2021年賽季，並再次取得一個成功的賽季。」卡斯登表示，「我們會專注於新賽季，對於支持道奇的粉絲和媒體表達感謝，這座獎盃正是這座城市所應得的，我們也將展望未來，我也為這些奪冠成員感到非常自豪。」

休賽季道奇致力於補強牛棚，先後補進卡內柏(Corey Knebel)、肯利（Tommy Kahnle）與崔能（Blake Treinen）等牛棚好手，也試著積極洽談三壘手透納(Justin Turner)的合約。

太空人

相關新聞

MLB／奪冠後撫平「被偷走的那一年」 道奇總裁：並沒有

2017年太空人擊敗道奇奪下世界冠軍，但去年卻被爆出以敲打垃圾桶破解對方暗號方式作弊，讓這座冠軍獎盃打上「星號」，而身為受害者的道奇也在3年後順離終結冠軍荒，近期道奇總裁卡斯登（Stan Kasten

MLB／與吉拉迪再度合作？ 傳費城人有意簽老將桑契斯

根據大聯盟記者莫洛西（Jon Morosi）報導，費城人有意將36歲的老將投手桑契斯（Anibal Sanchez）帶回，而他與總教練吉拉迪（Joe Girardi）及球團總裁唐布洛斯基（Dave D

MLB／年薪破紀錄成最貴牛棚 漢崔克斯4年約加盟白襪

去年勇奪大聯盟最佳救援投手的漢崔克斯（Liam Hendriks）季後成為自由球員，引來許多球隊開價搶奪，今(12)日傳出漢崔克斯已與白襪達成協議，簽下4年5400萬美元的合約，平均年薪打破前落磯救援

MLB／不等疫苗了要打滿162場 傳主席通知各隊備戰新球季

新冠病毒疫情尚未停歇，率先展開新球季的NBA、NFL及NHL(國家冰球聯盟)也接連傳出球員確診，身為北美四大賽其一的大聯盟能否如期開季仍是未知數，但根據《今日美國》消息透露，大聯盟主席曼佛瑞（Rob

MLB／有望簽下隊史最大約 林多：我願長留大都會

紐約大都會日前交易引進明星游擊手林多(Francisco Lindor)，明年球季結束將成為自由球員，也不免俗被問到是否與大都會簽下長約，林多對此表示願意與球隊續約，也不排除簽下長約永留大蘋果。 被

MLB／菅野智之、西川遙輝入札失敗 達比修有說話了

教士隊投手達比修有今日在「Now Voice」針對近日菅野智之、西川遙輝等日本球員入職失敗發表了談話。 達比修表示，「近年日本球員挑戰大聯盟的人數減少，很大的原因是不願意花錢的球隊越來越多了，加

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。