MLB／奪冠後撫平「被偷走的那一年」 道奇總裁：並沒有
2017年太空人擊敗道奇奪下世界冠軍，但去年卻被爆出以敲打垃圾桶破解對方暗號方式作弊，讓這座冠軍獎盃打上「星號」，而身為受害者的道奇也在3年後順離終結冠軍荒，近期道奇總裁卡斯登（Stan Kasten）也被問到是否藉由去年奪冠撫平2017年失利的傷痛，卡斯登直接了當地說：並沒有！
「我們不會試著回想過去，也不會想2020年奪冠的事，我們的焦點是放在2021年賽季，並再次取得一個成功的賽季。」卡斯登表示，「我們會專注於新賽季，對於支持道奇的粉絲和媒體表達感謝，這座獎盃正是這座城市所應得的，我們也將展望未來，我也為這些奪冠成員感到非常自豪。」
休賽季道奇致力於補強牛棚，先後補進卡內柏(Corey Knebel)、肯利（Tommy Kahnle）與崔能（Blake Treinen）等牛棚好手，也試著積極洽談三壘手透納(Justin Turner)的合約。
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