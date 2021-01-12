MLB／與吉拉迪再度合作？ 傳費城人有意簽老將桑契斯

根據大聯盟記者莫洛西（Jon Morosi）報導，費城人有意將36歲的老將投手桑契斯（Anibal Sanchez）帶回，而他與總教練吉拉迪（Joe Girardi）及球團總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski)的連結是簽約的關鍵因素。

莫洛西今(12)日在個人IG發布影片，費城人有意簽下桑契斯填補輪值深度，桑契斯在2006年於馬林魚初登板，當時總教練正是吉拉迪，而桑契斯在馬林魚效力6個賽季，繳出44勝、防禦率3.75的成績，在2012年季中被交易至老虎，隨後與球團簽下5年8000萬美元的大合約，操盤手正是當時老虎總裁唐布洛斯基。

從2018年開始連兩季，桑契斯皆繳出回春表現，但去年球季僅投出4勝5負、防禦率6.62的悽慘成績，季末也遭國民買斷，而費城人目前先發輪值由諾拉(Aaron Nola)、惠勒（Zack Wheeler）艾弗林（Zach Eflin）及新秀哈沃德(Spencer Howard)組成。