MLB／年薪破紀錄成最貴牛棚 漢崔克斯4年約加盟白襪

去年勇奪大聯盟最佳救援投手的漢崔克斯（Liam Hendriks）季後成為自由球員，引來許多球隊開價搶奪，今(12)日傳出漢崔克斯已與白襪達成協議，簽下4年5400萬美元的合約，平均年薪打破前落磯救援王戴維斯(Wade Davis)的牛棚投手紀錄。

根據ESPN記者帕森（Jeff Passan）的消息，漢崔克斯與白襪簽下3年3900萬美元，但在第四年擁有球隊選擇權，無論球隊與漢崔克斯選擇執行合約或買斷，都能拿到1500萬美元，若漢崔克斯表現不佳遭買斷，三年下來也以年薪1800萬美元，打破年薪1730萬美元的戴維斯所保持的牛棚投手紀錄。

The details on Liam Hendriks' fascinating deal with the Chicago White Sox:



It is a three-year deal that will pay Hendriks $39M in those first three years. But both the buyout and fourth-year option salary are $15M, so Hendriks will receive $54M regardless of what White Sox do. — Jeff Passan (@JeffPassan) January 12, 2021

Hendriks #WhiteSox becomes the highest paid reliever in MLB history per AAV surpassing Wade Davis 17.3m and Aroldis Chapman 17.2m and Kenley Jansen 16m #MLB — Jim Bowden (@JimBowdenGM) January 12, 2021

漢崔克斯去年在運動家出賽24場，繳出3勝1負、送出14次救援成功、防禦率1.78的完美表現，球季結束後成為自由球員，傳出藍鳥、大都會、道奇及太空人有意將漢崔克斯納入麾下，但仍遭白襪捷足先登。