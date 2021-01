MLB／年薪破紀錄成最貴牛棚 漢崔克斯4年約加盟白襪

去年勇奪大聯盟最佳救援投手的漢崔克斯(Liam Hendriks)季後成為自由球員,引來許多球隊開價搶奪,今(12)日傳出漢崔克斯已與白襪達成協議,簽下4年5400萬美元的合約,平均年薪打破前落磯救援王戴維斯(Wade Davis)的牛棚投手紀錄。

根據ESPN記者帕森(Jeff Passan)的消息,漢崔克斯與白襪簽下3年3900萬美元,但在第四年擁有球隊選擇權,無論球隊與漢崔克斯選擇執行合約或買斷,都能拿到1500萬美元,若漢崔克斯表現不佳遭買斷,三年下來也以年薪1800萬美元,打破年薪1730萬美元的戴維斯所保持的牛棚投手紀錄。

The details on Liam Hendriks' fascinating deal with the Chicago White Sox:



It is a three-year deal that will pay Hendriks $39M in those first three years. But both the buyout and fourth-year option salary are $15M, so Hendriks will receive $54M regardless of what White Sox do.