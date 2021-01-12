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MLB／不等疫苗了要打滿162場 傳主席通知各隊備戰新球季

聯合新聞網 / 綜合報導
根據外媒透露，大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）已經通知各隊，要為即將展開的新球季做好準備。 美聯社。
根據外媒透露，大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）已經通知各隊，要為即將展開的新球季做好準備。 美聯社。

新冠病毒疫情尚未停歇，率先展開新球季的NBA、NFL及NHL(國家冰球聯盟)也接連傳出球員確診，身為北美四大賽其一的大聯盟能否如期開季仍是未知數，但根據《今日美國》消息透露，大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）已經通知各隊，要為即將展開的新球季做好準備。

《今日美國》指出，3位匿名人士告訴他們，曼佛瑞已通知各隊做好即將在2月展開的春訓準備，並計畫打滿162場比賽。

去年在新冠肺炎的影響下，球團與球員工會僵持許久才達成共識，2020賽季薪資依出賽比例縮減、總場次縮減為60場且不開放觀眾入場。

先前曾傳出大聯盟希望球季能延後一個月開打，以便球迷能盡快接種新冠疫苗，使他們能夠入場觀賽，而今天就傳出聯盟已經通知各隊新球季會如期開打，也會進行完整的162場的例行賽。

球員工會在上個月就發表聲明表示：「儘管挑戰會繼續存在，但上賽季球員就已經證明他們可以在困難的情況下安全的參與賽季。」，但目前仍不清楚大聯盟是否開放球迷進場觀賽，也沒有球隊出售春訓門票，根據消息，大聯盟春訓將於2月17展開，在亞利桑那州和佛羅里達州兩地進行，而開幕戰則訂於4月1日。

新冠疫苗 新冠肺炎 疫情 薪資

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