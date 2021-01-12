MLB／有望簽下隊史最大約 林多：我願長留大都會

紐約大都會日前交易引進明星游擊手林多(Francisco Lindor)，明年球季結束將成為自由球員，也不免俗被問到是否與大都會簽下長約，林多對此表示願意與球隊續約，也不排除簽下長約永留大蘋果。

被問到與大都會是否會簽下長約，林多表示：「我想與大都會的粉絲說，我已經做好與你們相處的每一天，對於目前所發生的事感到開心與興奮，但我仍沒有與其他人談論過此事，我從來沒有反對過續約，也從未拒絕簽長約，我相信我的經紀人會與球團搞定這一切。」

林多也說，如果球隊想與他續約，希望能在開季前就能談好：「我從來沒有在球季期間進行談判，從來沒有，春訓一旦進行到一個時間點後，就該好好享受這段旅程，並專注於怎麼贏下球賽，那也是我唯一該關注的事，而不是我會賺到多少錢。」

大都會隊史最大合約為「美國隊長」萊特（David Wright）的8年1億3800萬美元，現有著「富爸爸」柯恩（Steve Cohen）入主大蘋果，林多有望衝破隊史最大合約，也讓球迷期待林多能與球隊簽下如同道奇球星貝茲（Mookie Betts）的12年3億6500萬長約，對此林多表示：「貝茲的狀況很棒，他對道奇感到非常滿意，並做出了最適合他與他的家人最好的決定，就像我說的那樣，我不反對簽下長約，只要對雙方都有利益，我們再看看會發生什麼事吧。」

「有些人說在紐約打球壓力很大，有很多人在關注著你，這是一個很大的市場，但我仍會做我自己，像球迷期待的那樣，盡全力求表現，球迷只要能接納我，我也會給他們一個熱情的擁抱。」