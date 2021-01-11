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棒球／1場都沒打 澳職藍襪釋出48歲曼尼
高齡48歲的昔日大聯盟重砲曼尼．拉米瑞茲（Manny Ramirez），無緣在澳洲職棒延續球員生涯，雪梨藍襪隊今天發表聲明，宣布釋出曼尼，原因是「因新冠肺炎為球季帶來的不確定性，以及持續的醫療問題，導致他無法參與練球與出賽。」
曼尼為大聯盟場上累積555轟的重砲，也曾來台加盟義大犀牛隊、投入日本獨立聯盟，儘管已經年近半百，但對於延續球員生涯一直還在夢想，去年12月初才風光宣布加盟藍襪，還沒打到半場比賽，就確定結束主雇關係。
藍襪執行長杜柏（Adam Dobb）表示，做出這樣的決定，肯定很令人失望，他也強調延攬曼尼絕對不是為了公關行銷考量，「我們從無意圖不讓他參與任何賽事。」藍襪本季受到疫情衝擊，至今也只打了2場比賽。
杜柏表示，關於曼尼的狀況，他無法發表更多意見，也無法透露他的身體狀況，接下來球隊將會致力於重新展開賽季，「為了重新開始，我們會盡一切努力。」
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