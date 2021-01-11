MLB／不滿洋基繼續慢慢來 勒梅休怒向他隊洽談

自休賽季開始，洋基便誓言首要任務為帶回陣中二壘手勒梅休（DJ LeMahieu），然而雙方似乎談約不順。據「Yahoo Sports」報導，洋基開始放慢談話速度，而勒梅休則對此感到氣憤，加速進行與其他球隊的報價。

曾拿下兩屆打擊王的勒梅休正尋求一份至少比照唐納森（Josh Donaldson）4年9200萬美元，或馬丁尼茲（J.D. Martinez）5年1億1000萬美元的合約。記者布朗（Tim Brown）報導，據勒梅休親友所述，他對洋基球團拖慢速度壓價的行為感到氣憤，洋基給的報價也比上述兩人還低。

勒梅休在2020賽季繳出誇張的打擊三圍.364/.421/.590，外帶10轟27分打點，但考量到他32歲的年紀與疫情影響的票房收入，即便是財大氣粗的洋基隊也無法輕易點頭同意。

然而除了道奇、藍鳥、大都會為積極追求者外，勇士、紅雀和紅襪也是潛在買家，勒梅休希望在新的一週就能夠與這些球隊面談。