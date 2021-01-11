MLB／合計9座塞揚星光熠熠 S級強投衝擊2021自由市場
2020年休賽季受新型冠狀肺炎疫情影響，各球團財政緊縮，自由市場進入寒冬，而這樣的情況或許在下個賽季會有所好轉，2021賽季後成為自由球員的投手有包括薛則（Max Scherzer）、韋蘭德（Justin Verlander）、克蕭（Clayton Kershaw）等超級球星進入市場。
今年休賽季自由市場仍靜悄悄，甚至連最大咖包爾（Trevor Bauer）、二壘手勒梅休（DJ LeMahieu）等球員至今尚未取得滿意的報價。
而2021賽季結束後，薛則、韋蘭德、克蕭、葛蘭基（Zack Greinke）等合計攬下9座塞揚獎的強投，若母隊未於賽季中與其續約，他們將一同衝擊自由市場。
而除了上述S級球星外，甫被交易至小熊的戴維斯（Zach Davies）2020賽季防禦率2.73，紅襪隊羅德里奎茲（ Eduardo Rodríguez）等，也都是合格的中段輪值，2021年休賽季的自由市場或將掀起一場相互競價的腥風血雨。
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