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MLB／大都會補強還沒結束 看上水手三壘手席格

聯合新聞網 / 綜合報導
大都會看上水手三壘手席格（Kyle Seager）。 歐新社
大都會看上水手三壘手席格（Kyle Seager）。 歐新社

大都會日前才投下交易震撼彈，向印地安人找來明星游擊手林多（Francisco Lindor）與投手卡拉斯科（Carlos Carrasco），自由市場則簽下明星捕手麥肯（James McCann）與牛棚梅伊（Trevor May），今傳他們尚未滿足，看上水手隊三壘手席格（Kyle Seager）。

席格在2014年曾獲金手套殊榮，打擊方面表現穩健，縮水賽季繳出.241/.355/.433的打擊三圍，2016年曾繳出134的wRC+，其餘賽季都有平均以上的表現。

而他最大的優點即是健康，席格在累計10年的大聯盟生涯中僅2019年曾因傷缺席，其他9年上好上滿，是各隊不可多得的稱職三壘手。

席格在2015年與水手簽下7年1億美元的合約，眼下合約僅剩1年及2022年的球隊選擇權，對水手來說或許是不錯的交易時機。

目前大都會的三壘人選分別為戴維斯（J.D. Davis）和麥尼爾（Jeff McNeil），但在坎諾（Robinson Cano）遭禁賽後，麥尼爾大抵會作為先發二壘手出賽，在三壘防區人手不足的情況下，換來席格作為球團三壘的暫時解答或許是個不錯的決定。

大都會 Kyle Seager

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