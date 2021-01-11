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MLB／設立大聯盟新目標 有原航平喊話「打倒大谷」
去年經由入札制度加盟德州遊騎兵的日籍強投有原航平，日前在監督栗山英樹陪同下舉行退團儀式，同時在離隊記者會上發表「打倒大谷」宣言。
在有原航平順利加盟後，他馬上就收到大谷翔平的電話祝賀，過去兩人曾是日本火腿的隊友，栗山監督透露，「大谷也非常期待。」
有原航平今年28歲、大谷翔平26歲，甲子園大賽時期有原是學長，後來他進了早稻田大學就讀，大谷則從花卷東高校畢業後就參加日職選秀被火腿隊挑中，反而比有原早兩年加盟火腿，成了有原的日職前輩。
而大谷也比有原早2年踏上大聯盟，以「二刀流」的身分打響名號，並順利拿下2018年美聯新人王。兩人的恩師栗山英樹表示，大谷轉戰美職已經改變了大聯盟的生態，有原如果今年在大聯盟也有好表現，對於日職將是非常大的鼓舞。
即使是紅白賽都未曾對戰過的兩人，有原航平加盟的遊騎兵與大谷翔平所屬的天使同屬美國聯盟西區，這也意味著未來交手的機會大增，有原對此表示，「比起投手大谷，更想和身為打者的他對戰。」
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