印地安人歧視惡名未除 先除去自己靈魂人物

除了教士及大都會外，這個冬天最「活躍」最常搏版面的球隊當屬印地安人隊。但他們之所以登上版面，並不是像前兩隊一樣招兵買馬力圖振作。反而是跟前兩年一樣不斷將實力強大的主將「半賣半相送」。先前他們已經接連交易三位王牌等級的先發投手——鮑爾（Trevor Bauer）、克魯柏（Corey Kluber）及克雷文格（Mike Clevinger）。如今更直接送走全隊的靈魂人物——游擊手林多（Francisco Lindor），以及成功重返球場，備受當地球迷喜愛的抗癌鬥士卡拉斯科（Carlos Carrasco）。

當然，林多遲早會被交易原不令人意外。早在前年春訓期間，這位兩屆金手套及銀棒獎得主還有三年才能取得自由身之時，印人老闆杜蘭（Paul Dolan）就已明白表示不做與他續約之想，還要克里夫蘭球迷且看且珍惜「好好享受當下」（enjoy him）。或許林多獅子大開口讓老闆直接打退堂鼓，背後誰是誰非無人知曉。總之從那時起所有人就都已認定林多離開印人只是早晚問題，就看哪個時間點交易他對印人最為有利而已。

但出乎多數人意料的是，最後將林多換給大都會的交易竟會是如此一樁「賤賣」。因為印人得到的僅僅是兩個「窮人版」的林多——不論年齡或表現都跟林多差一截的原大都會先發游擊手羅沙里歐（Amed Rosario）跟去年才升上大聯盟、之前曾是百大新秀的游擊手希梅尼茲（Andres Gimenez），再加上兩個分別在過去兩屆選秀會被選上目前只有五場出賽資歷的二輪球員。反觀印人付出的代價不但有年僅27歲就已成為現役最佳游擊手甚至是最佳球員之一的林多，還捎帶上一個多年表現穩定的前勝投王卡拉斯科（雖在2019年罹患白血病，卡拉斯科近七年仍投滿千局防禦率只有3.41，2017年還投出美聯最多的18勝）。也怪不得此交易一出，克里夫蘭球迷無不為之火大，搞不懂印人老闆跟制服組打的是哪門子如意算盤。

印地安人拿出陣中兩大球星林多(左)和卡拉斯柯(右)，竟然跟大都會只換回一些蝦兵蟹將，這交易實在是太虧本，球迷都快抓狂了。 2021 Topps 球員卡

說穿了印人之所以促成這樁形同「資敵」的交易，跟他們先前送走鮑爾等人一樣，目的就只為了一個字：錢——或者說省錢而已。雖說林多距離成為自由球員還有一年的時間，但他上一季1750萬美元、今年只多不少的年薪早已是杜蘭的眼中釘。而卡拉斯科也有年薪1200萬外加一年1400萬選擇權（不執行的話就要付他300萬買斷費）的兩年合約在身。雖說以林多跟卡拉斯科的表現來看這樣的代價根本CP值超高。但如今在杜蘭眼中則成了不除不快的全隊兩大高薪。能一氣呵成將隊上薪資前兩名的球員打包送做堆自是求之不得。

其實印人一心只「向錢看」也早就有跡可循。去年球季甫一結束，他們就破天荒地將剛拿下最多救援的終結者漢德（Brad Hand）丟到棄權名單（outright waivers）上——即便他們跟漢德之間僅有的只是一年1000萬的球隊選擇權以及不執行就得付的100萬買斷費。明眼人都知道，這意味著印人寧可白白放走這位三度入選明星賽，近四年救援成功103次且防禦率只有2.61的一流終結者也要省下那100萬，更遑論付他千萬年薪。試想身價46億的老闆連一百萬都急著要省不願等高層找出下家做交易，又怎會顧及球迷觀感跟交易的回報是否划算？在出清林多跟卡拉斯科後，新的一季如果印人不做任何補強，他們的團隊薪資將只剩下3500萬上下，不但已是全大聯盟最低（就連省錢省到「惡名昭彰」的光芒都還有約5700萬）甚至可能輸給今年年薪3600萬以上的楚奧特（Mike Trout）、狄葛隆（Jacob deGrom）及柯爾（Gerrit Cole）等球員。

印地安人老闆杜蘭要是再能把今年薪資940萬美元的三壘手拉米瑞茲等好手換掉，將團隊薪資壓低到2000萬美元以下，那就比馬林魚CEO基特更有創意啦！ 2020 Topps Bunt 球員卡

當然也有人為印人老闆「勒死」荷包的行為緩頰。認為他是基於球隊收入深受去年疫情打擊加上印人屬於小市場球隊，不得不出此下策。然而市場比克里夫蘭小、老闆身價不如杜蘭家族的球隊比比皆是。並不是每隻球隊都得有一個像柯恩（Steve Cohen，大都會新老闆，身價146億）那樣財大氣粗的老闆，像洋基、道奇那樣的全球性知名度才能好好花錢經營，並打造出一隻有競爭力的球隊。但在沒有薪資下限的大聯盟，印人老闆得以為所欲為，尤其現在又有了疫情這個絕佳的藉口。

更可笑的是，印人其實並非完全不顧球迷觀感。受到去年全美反種族歧視聲浪高漲所迫，上個月中他們終於宣布要廢除頗具歧視意味的球隊綽號「印地安人」。事實上要求印人、勇士（Braves一詞原指英勇作戰的美國原住民）等球隊改掉綽號的聲音一直存在著，其中又以針對印人的聲浪最大。因為稱美國原住民為「印地安人」（Indian），原就是哥倫布（Christopher Columbus）當年登陸美洲時誤以為抵達印度（India）的歷史錯誤。但印人遲遲沒有動作，即便他們現在聲稱準備改名，要真正落實也還得等到他們挑好新名。反觀隔壁棚NFL的華盛頓紅人隊（Redskins，紅皮膚之意，是過去對美國原住民的蔑稱）同樣受到反種族歧視的壓力，結果他們二話不說說改就改，逕以沒有綽號之姿開打2020-21球季——就叫自己「華盛頓美式足球隊」（Washington Football Team），球隊LOGO也只放個W——跟抱著舊名不放打今年球季的印人相比之下高下立判。

印地安人要改成什麼名字還不知道，但是鐵打的營盤流水的兵，新球季換上再好的隊名也不太可能打出太好的戰績來。 歐新社資料照片

前面對印人做了如此不客氣的一番批評，但要指出的是，不思進取只顧自己荷包的老闆絕非只有杜蘭家族。從今年自由球員市場陷入史詩級低迷——開市至今七十多天只有32名球員簽到大聯盟合約，總金額2.3億還不如二十年前一個A-Rod來看，這其實是現今大多數球隊老闆的共同想法。雖說職業運動終究是以營利為目的，賠錢生意沒人想做。但回頭看看同屬四大職業運動、剛有一堆球星簽下超級大約的NBA（其中安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）還拿到史上最高價合約），更令人為大聯盟近年的每況愈下感到憂心唏噓不已。