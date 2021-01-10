MLB／貝茲15年愛情長跑 沙巴西亞見證下求婚成功

道奇隊明星外野手貝茲（Mookie Betts）剛拿下世界大賽冠軍，日前也向愛情長跑15年的女友哈蒙斯（Brianna Hammonds）求婚成功。

據美媒「人物誌」報導，貝茲與女友哈蒙斯早在中學時期便相識，兩人在2018年11月產下第一位孩子。

貝茲獲頒2020年沙巴西亞（CC Sabathia）基金會的年度獎項「LegaCCy Award」，他告訴哈蒙斯將與沙巴西亞共進晚餐慶祝並接受頒獎，不過這都是早就安排好的驚喜。

貝茲在獲獎後，準備了一段謝詞並邀哈蒙斯上台，他唸了段甜美的詩詞，隨後便單膝下跪向哈蒙斯求婚。

求婚成功後，貝茲在Instagram上貼文表示，「哈蒙斯從青少年時期便陪伴我，我們在身心靈上一同成長，她是我最好的朋友、孩子的母親、即將變成我妻子的愛人」、「贏得另一座世界大賽冠軍固然很棒，但能將我的戒指牢牢套住我的MVP才是真正的的幸運，我是個深受上天眷顧的男人。」