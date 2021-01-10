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中職／獅隊11日移師高雄春訓 林子偉隨隊練球

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
旅美好手林子偉將隨統一訓練。 報系資料照
旅美好手林子偉將隨統一訓練。 報系資料照

本季轉戰雙城隊的旅美內野手林子偉，明天將加入統一獅隊春訓陣營，與捕手表哥林岱安（原名林祐樂）一起訓練，為新球季展開備戰。

獅隊今天在台南球場開訓，明天起移師高雄國慶青埔棒球場，老家在高雄的林子偉，向獅隊聯繫，希望可以加入練球，明天起就將隨獅隊一起訓練。

林子偉去年球季結束後，遭紅襪移出40人名單，也未與他續簽小聯盟合約，林子偉成為自由球員，獲得雙城延攬，雙方簽下小聯盟合約，附帶大聯盟春訓邀約，旅美生涯將首度穿著紅襪以外的球衣，尋求站上大聯盟。

獅隊往年季前都在台南或路竹棒球場進行春訓，今年因為疫情，韓職球隊無法來台移地訓練，高雄國慶青埔棒球場空了出來，獅隊相中這塊有主、副球場的場地，今年春訓前進高雄，一路練到熱身賽開始後才離開。

林子偉 棒球 雙城

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