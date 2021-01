MLB／小熊重砲降臨華府 史瓦柏與教練再續前緣

史瓦柏(Kyle Schwarber)以1年1000萬美元正式加盟華盛頓國民隊,據「MLBTR」報導,這將是他與國民隊總教練馬丁尼茲(Dave Martinez,過去曾為小熊隊板凳教練)的第二次合作。

Can’t wait to get to spring and get in the grind with the fellas! Let do this thing! https://t.co/L2yoPsUpqT