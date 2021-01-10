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MLB／小熊重砲降臨華府 史瓦柏與教練再續前緣

聯合新聞網 / 綜合報導
史瓦柏（Kyle Schwarber）以1年1000萬美元正式加盟華盛頓國民隊。 歐新社
史瓦柏（Kyle Schwarber）以1年1000萬美元正式加盟華盛頓國民隊。 歐新社

史瓦柏（Kyle Schwarber）以1年1000萬美元正式加盟華盛頓國民隊，據「MLBTR」報導，這將是他與國民隊總教練馬丁尼茲（Dave Martinez，過去曾為小熊隊板凳教練）的第二次合作。

史瓦柏是小熊奪冠的年輕班底之一，其特色是個全壘打多、三振率也高的打者，即便是生涯年的2019三振率也超過25%，不過附帶38轟和wRC+ 120的優秀成績。然而縮水賽季打擊三圍狂跌至.188/.308/.393，在Statcast中顯示與其擊球仰角從15.5度掉到8.8度有關，滾地球比率從前年的38.0%暴增至50.8%，好消息是擊球品質上跟往年比起來並沒有太大的差別。

28歲的史瓦柏在「ESPN」的訪問中表示，「我愛死馬丁尼茲了，我很興奮能在他的帶領下打球，他眼中只有勝利。」

外界預測國民隊少年強打索托（Juan Soto）將會在新賽季移防至右外野，由新同學史瓦柏接管左外野。

國民隊希望能在馬丁尼茲指導下「修好」2020年面臨低潮的史瓦柏，而他也期待能與昔日隊友卡斯楚（Starlin Castro）相聚。

華盛頓 卡斯楚

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