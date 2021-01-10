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MLB／綁住未來看板 教士有意開11年肥約給塔提斯

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
塔提斯。路透
塔提斯。路透

教士隊今冬補強動作頻頻，留住陣中好手也不能緩下腳步，傳出與超級新星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）洽談延長合約，合約總額達11年3.2億美元。

剛滿22歲的游擊手塔提斯，要到2025年才會成為自由球員，但教士有意提前綁人，且希望趕在大都會隊與林多（Francisco Lindor）完成延長合約之前，避免游擊市場行情被炒高後，難與塔提斯達成共識。

消息指出，談約進展可望在接下來一周有進度，教士可能提出一紙達11年、上看3.2億美元的超級長約，總額將超越教士簽下馬恰多（Manny Machado）的10年3億美元。

教士展現在國聯西區與道奇隊長期抗衡的企圖，先與克里文格（Mike Clevinger）延長兩年合約，交易換來史奈爾（Blake Snell）和達比修有，也得標韓籍內野手金河成，再將目標鎖定留住球隊未來看板，並不令人意外。

教士 大都會 林多

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