MLB／道奇球迷追思拉索達 感念棒球之愛跨越族裔

美國棒球界傳奇總教練拉索達辭世，球迷聚集追思，感念他生前對棒球的熱愛，跨越了國界，正巧發揮了洛杉磯這座城市包容多元族裔的精神。

道奇隊具代表性人物、曾任總教練20年的拉索達（Tommy Lasorda）7日晚間過世，享耆壽93歲。他曾在1981年、1988年兩度率隊拿下世界大賽冠軍。

今天在洛杉磯道奇球場的入口處，不少球迷前來獻花追思。有爸爸媽媽帶著孩子到場，爸爸淚流滿面，小孩子在一旁拍肩安慰。

墨西哥裔球迷感謝他，當年栽培「墨西哥之光」；義大利裔球迷強忍哀傷叫他「湯米叔叔」，回憶同樣93歲高齡過世的母親，說來這裡「慶賀」拉索達活過93年精彩歲月。

道奇是拉索達一生摯愛，他總自稱流著藍色血液，把道奇球場比喻藍色天堂。球迷一邊受訪一邊流淚說：「嘿，湯米，現在你已經在藍色天堂了，希望你過得好。」

球迷最愛拉索達的熱情，難忘1988年道奇奪冠時，「他像個孩子一樣衝進球場。他擁有赤子之心，很多人沒有，無論身為球員還是教練，只要有他在，棒球比賽會更精彩」。

球迷孟多薩（Louis Mendoza）戴著仿製的冠軍戒指，感謝拉索達（Tommy Lasorda）當年照顧墨西哥傳奇投手瓦倫祖拉（Fernando Valenzuela）。 中央社

墨西哥裔球迷孟多薩（Louis Mendoza）手上帶著仿製的2020年世界大賽冠軍戒指，並在受訪時說：「拉索達生前說過，到他離世之前想再看到道奇封王，我們做到了。」

孟多薩今年45歲，從小就是道奇球迷，他印象最深的是，後來成為墨西哥之光的左投手瓦倫祖拉（Fernando Valenzuela）1980年加入道奇隊之後，拉索達對他關愛有加，情同父子。

孟多薩說：「對墨西哥裔來說，瓦倫祖拉的地位就像傑基羅賓遜（Jackie Robinson）一樣，在大聯盟打破了種族藩籬，之後我們看到來自亞洲、世界各地球員加入。這就是拉索達的影響力，全世界棒球界都會懷念他。」

拉索達是義大利移民之子，來自義大利裔家庭的球迷蓋洛普（Craig Gallup）分享家裡對拉索達的暱稱「湯米叔叔」。

蓋洛普今年58歲，最驕傲自己與道奇球場同年齡，他說在出生之前，父母就已經支持道奇隊。他的母親去年10月過世，跟拉索達一樣93歲，母親生前最愛的道奇代表人物就是拉索達。

蓋洛普還記得小時候，有一次向拉索達要簽名，身邊的大人講了一些髒話，拉索達馬上轉頭警告，「嘿，這裡有小孩，不要講這些」。儘管拉索達場上風格火爆，經常口不擇言，但在孩子面前仍拿出最好的模範。

美國職棒傳奇人物、前洛杉磯道奇隊總教練拉索達（Tommy Lasorda）7日夜間過世，8日白天球迷帶鮮花到球場入口處追思。 中央社

這個小故事正好凸顯拉索達的個性。在球場上總是毫不掩飾好勝心，有任何狀況都是第一個衝進場內，為自家球員打抱不平，但下了球場他待人隨和幽默，是公認的好好先生。

跟瓦倫祖拉在道奇隊為墨西哥球員證明身手一樣，台灣投手郭泓志2005年登上大聯盟也是身穿道奇隊的藍白球衣，享有台灣之光頭銜。郭泓志今天也在社群上發文感謝拉索達，「永遠記得你說過的笑話」。

除此之外，日本、韓國傳奇投手野茂英雄、朴贊浩在效力道奇隊時，也都曾經受到拉索達的照顧。美國大聯盟今天發表追思拉索達影片，一開頭就是拉索達教野茂英雄講英文「我流著道奇隊的藍色血液」。