MLB／拉索達率道奇來台交流 前中信教頭史奈德是其中一員

道奇傳奇教頭拉索達（Tommy Lasorda）於今(9)日與世長辭，享耆壽93歲，拉索達執教道奇21年，與台灣頗有淵源，史上首度有美職大聯盟球隊訪台，就是由拉索達領軍的道奇。

1993年道奇來台交流3場比賽，而中職也依照戰績組成龍熊、獅鷹及象虎三軍迎戰，當時道奇派出一軍陣容，賽揚級強投郝西瑟（Orel Hershiser）、「草莓先生」(Darryl Strawberry)，以及仍年輕稚嫩的皮耶薩(Mike Piazza)、「神之右手」馬丁尼茲(Pedro Martinez)。

史奈德當年來台青澀模樣。 聯合報系資料照

此外，道奇陣中也有文雄(Steve Wilson)、風神(Jonathan Hurst)等日後來到中職的洋將，前中信兄弟教頭史奈德(Cory Snyder)也隨道奇來台獻技，而三場比賽下來，道奇僅斬獲一勝，也傳出拉索達對此相當不滿的新聞。

辭去道奇教頭職位後，拉索達擔任道奇隊球團榮譽顧問，也時常到小聯盟農場關心自家選手，拉索達逝世的消息一出，曾效力過道奇的陳金鋒、郭泓志紛紛表達對拉索達的感謝。