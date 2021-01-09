MLB／前天使職員重磅爆料 握有洋基王牌柯爾作弊證據

天使前客場休息室經理哈金斯(Brian Harkins)因提供非法物質給客隊投手，在去年三月遭到天使開除，但日前哈金斯卻大爆料，洋基王牌柯爾(Gerrit Cole)、太空人名投韋蘭德(Justin Verlander)都曾使用松膠油作弊，哈金斯甚至聲稱自己手握關鍵證據。

哈金斯洋洋灑灑列出退役及現役、曾經待過天使的選手，指出這些投手皆曾使用非法物質幫助投球：帕西弗(Troy Percival)、當艾利(Brendan Donnelly)、恰特伍德(Tyler Chatwood)、傑普森(Kevin Jepsen)、貝卓西恩(Cam Bedrosian)、米多頓(Keynan Middleton)、派提特(Yusmeiro Petit)、巴德(Luke Bard)、安卓斯(Matt Andriese)、彼得斯(Dylan Peters)、蘇亞雷斯(Jose Suarez)以及邦迪（Dylan Bundy)

哈金斯更是指出，他有足夠的證據來證明柯爾、韋蘭德、韋恩萊特(Adam Wainwright)、克魯柏(Corey Kluber)及赫南德茲(Felix Hernandez)皆使用黏性物質來增加控球，其中洋基王牌更是以訊息聯絡哈金斯：「哈囉，哈金斯，我是柯爾，我不知道你能不能幫我解決這個棘手的問題(sticky situation，帶有雙關含意，除了是棘手的問題之外，也指黏性物質。」

現年55歲的哈金斯效力天使球團近40年，球團得知哈金斯向投手提供非法物質後就將他開除，而當時因為聯盟才爆出太空人作弊案，哈金斯甚至認為天使試圖在幫助聯盟平息事件，草率以開除作為處分，而哈金斯的律師也表示：「他只是大聯盟在處理投手使用不法物質的代罪羔羊。」，同時也向大聯盟求處400萬美元的賠償。