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MLB／菅野「美」夢破碎 竟是不想與前隊友競爭先發

聯合新聞網 / 綜合報導
記者莫洛西（Jon Morosi）爆料，菅野智之拒絕藍鳥是因為不想與前隊友山口俊競爭先發位置。 美聯社
記者莫洛西（Jon Morosi）爆料，菅野智之拒絕藍鳥是因為不想與前隊友山口俊競爭先發位置。 美聯社

讀賣巨人王牌投手菅野智之季末申請入札，最終因未獲得理想報價而返回日職，根據美國記者透露，藍鳥及教士都有提供合約給菅野，另一名記者甚至爆料，菅野拒絕藍鳥是因為不想與前隊友山口俊競爭先發位置。

季末申請入札的菅野，因報價沒有符合期待而「美」夢破碎，而大聯盟官網專欄作家海曼（Jon Heyman）在推特上指出，藍鳥與教士皆有提供報價給菅野。

而《MLB Network》的記者莫洛西（Jon Morosi）更爆料菅野不想去藍鳥的原因，「藍鳥非常想要補進菅野來強化先發輪值，但我聽到的消息是，菅野並不想與在讀賣巨人的前隊友山口俊競爭先發行列，基於尊重，菅野認為藍鳥並不是一個好的歸宿。」

重返日職的菅野，其老東家巨人也開出4年且包含3次逃脫條款的合約，但根據日媒《體育報知》指出，菅野只願意簽下一年合約。

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