MLB／菅野「美」夢破碎 竟是不想與前隊友競爭先發

讀賣巨人王牌投手菅野智之季末申請入札,最終因未獲得理想報價而返回日職,根據美國記者透露,藍鳥及教士都有提供合約給菅野,另一名記者甚至爆料,菅野拒絕藍鳥是因為不想與前隊友山口俊競爭先發位置。

季末申請入札的菅野,因報價沒有符合期待而「美」夢破碎,而大聯盟官網專欄作家海曼(Jon Heyman)在推特上指出,藍鳥與教士皆有提供報價給菅野。

Blue Jays and Padres made offers for star RHP Tomoyuki Sugano, but in the end he followed his heart back to Yomiuri. Probably not the best winter to be a free agent here, but 4 year deal with 3 opt-outs will give him chances to try again.