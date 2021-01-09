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MLB／「永遠記得你的玩笑」 郭泓志悼念拉索達
道奇傳奇教頭拉索達（Tommy Lasorda）辭世，各界哀悼，曾在道奇待了12年的台灣左投郭泓志，也透過Instagram表達不捨，貼出與拉索達的合照，感謝他的照顧。
照片中的郭泓志一臉青澀，坐在拉索達旁邊，郭泓志留言寫著：「想念你，永遠記得你說的玩笑話，謝謝你從我來到道奇的第一天就一直照顧我。」
郭泓志出身南英商工，與道奇簽下簽約金125萬美元的合約赴美闖蕩，他在2005年9月2日在大聯盟初登板，生涯共在道奇留下7季大聯盟出賽成績，2010年入選明星賽，是台灣第一位、也是至今唯一一位入選大聯盟明星賽的球員。
拉索達1996年因心臟問題卸下道奇兵符後，仍持續任職於道奇球團，擔任球團顧問，而陳金鋒、郭泓志、胡金龍在1999到2003年間相繼入隊，都曾照過他的照顧。
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